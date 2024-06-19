Bayram sonrası hava nasıl olacak

Türkiye’de güneşli günler sürüyor, ülke genelinde hava açık olsa da lokal yağmur ve dolu yağışı kaydedilen yerler var. Ege’nin iç kesimleri kuvvetli ama kısa süreli yağmurlarla ıslanıp, ardından açan güneşle hızla kuruyor. 20 Haziran Perşembe günü yine Denizli-Uşak-Manisa çevrelerinde yağmur geçişleri görülebilir.

GÖKYÜZÜNÜ ŞİMŞEKLER AYDINLATACAK

Doğu Karadeniz’de ve Doğu Anadolu’da ise perşembe kuvvetli sağanak, bahçeleri ve tarım arazilerini lokal olarak olumsuz etkiler. Erzincan’dan Kars’a, Erzurum, Van ve Iğdır çevrelerinde yarın beklenen yağışlar gök gürültülü ve şimşekli olacak.

Kırsal kesimde yıldırım düşme tehlikesi var, ağaçlar yıldırımların en çok isabet ettiği “olağan şüpheliler” olarak bu havalarda uzak durulması gereken noktalar oluyor. REKLAM EGE'DE SICAK ÇARPMALARINA DİKKAT Batı bölgelerde Aydın, Manisa, İzmir, Muğla, Bodrum ve Fethiye çevreleri gelecek 5 gün güneşleniyor, hava sıcaklıkları ise 38 ila 45°C arasında değişiyor. Kıyıdan biraz uzak, iç kesimlerde termometre gündüz 46°C’lere çıkabilir. Gelecek 5 gün kıyı Ege’de sıcak çarpması tehlikesini ciddiye almakta fayda var. İzmir’de sıcaklıklar 35 ila 38°C’lerde seyrediyor, gece sıcaklıkları 24-25°C’ye kadar düşüyor. Ege’de yağışsız geçen haftalar, küçük ve çok yere yetmesi beklenen barajlar nedeniyle ciddi bir susuzluk riski var. Bu yaz başta Fethiye-Bodrum-Kuşadası-Çeşme olmak üzere, tatil yörelerinde susuz kalabileceğimizi hatırlayalım. Aynı zamanda yüksek sıcaklık nedeniyle işlevini yitiren enerji taşıyıcılar, arıza veren ekipman yüzünden elektrik kesintileri de daha sık yaşanır hale gelebilir. Hava sıcaklıklarının 28-30°C’lere gerilemesi pek çok yerde faydamıza olur ancak yakında Ege için sadece çok sıcak havalar görünüyor.

İSTANBUL CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK İstanbul’da son 25 günde 1 gün yağmur yağdı, hafta sonunu ve gelecek haftayı güneşli geçirecek kentte sıcaklıklar gündüz 31-32°C’lere çıkıyor, geceler ise 21-22°C’lerde. Gündüz poyrazdan kuvvetli esen rüzgar, Marmara Bölgesini havalandırıyor. Bu esinti gelecek günlerde de kesilmeyecek, hatta Haziran ayının son günlerine doğru havalar bugünlerden serin dahi olabilir. Böyle birkaç serin günümüz ve oluşursa yağmurlar ile bunaltıcı yaz mevsiminde nefes alabiliyoruz. Fakat bu yağışlar çok sınırlı ve kısa süreli oluyor. BAYRAMDAN DÖNENLER HAZIRLIKLI OLMALI Güneydoğu Anadolu genelinde de sıcaklıklar yüksek seyrediyor, gelecek günlerde Diyarbakır, Mardin, Gaziantep gibi merkezlerin gölgede sıcaklıkları 42-45°C arası değişiyor. Güneş altında ya da gölgede, artık sağlık için tehlikeli olabilecek bu kadar yüksek sıcaklıklarda tedbirli olalım.