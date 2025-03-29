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        Haberler Bilgi Gündem Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor, bayram tatili 9 gün mü oldu?

        Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor?

        Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte, bayram tatilinin sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Normal şartlar altında arefe günü ile birlikte 3,5 gün süren Ramazan Bayramı tatili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası, 9 güne çıkmıştı. 30 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona erecek. Peki, "Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor?" İşte bayram tatilinin sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 17:16 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:16
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        Ramazan Bayramı'nda hazırlıkların sonuna gelindi. Bayram için tatil planı yapanlar için yolculuk süreci başlarken, tatilin sona ereceği tarih tatilcilerin gündemindeki yerini aldı. Bayram tatilinin 9 güne çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık." ifadelerini kullandı. Peki, "Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor, bayram tatili 9 gün mü oldu?" İşte detaylar...

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        BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı.

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        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

        Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. İşte konuya ilişkin yaptığı açıklama:

        "Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.

        Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak."

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        2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak.

        Bayramın 2. günü 31 Mart Pazartesi, 3. günü 1 Nisan Salı idrak edilecek.

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        RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ

        Ramazan Bayramı Arefesi: 29 Mart Cumartesi (Yarım gün)

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan Salı

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        İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU?

        İdari Izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır.

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