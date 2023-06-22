Vatandaşların bilet fiyatlarından şikayet ettiğini söyleyen işletmeci Kıran, "Fiyat nasıl pahalı? Gaziantep'ten buraya bir arabanın 30-32 bin lira masrafı var. Yani biz bu arabaya 40 bin lira vermediğimiz zaman kâr edemiyoruz. Masraf kalemlerinde mazot, otobüs şoförü ve muavin masrafları bulunuyor. Bir otobüsün personel masrafı 5 bin lira. Onun dışında 700 - 750 litre mazot yakıyor. Masraf olarak yağ, tekerlek var. Bugün bir lastik 10-15 bin lira fiyatı. Turizmci de mağdur. Tamam bayram çok yoğun oldu. Normalde iş yoktu. Bayram dolayısıyla okul tatili, bayram bir araya gelince böylece yoğunlaştı" diye konuştu.