Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Otogarda yoğunluk oluştu

ABONE OL
DHA
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

    Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu. Otogara giriş ve çıkışlarda trafik durdu.
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

    Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram tatili il dışında geçirmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dün akşam yoğunluğa neden oldu. 
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

    Mesai bitiminde otogarın yolunu tutanlar giriş ve çıkışlarda da araç trafiğin durmasına sebep oldu. Vatandaşlar bilet fiyatlarından, otobüs firması işletmecileri ise, maliyetlerin artmasıyla otobüs masraflarından şikayetçi. 
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

    "GAZİANTEP'TEN İSTANBUL'A BİR OTOBÜSÜN 30-32 BİN LİRA MASRAFI VAR"

    İşletme sahibi Ali Kıran, İstanbul'da bayram yoğunluğundan dolayı Gaziantep'ten 30 otobüs ile buraya geldiğini söylerken, giderlerin otobüs fiyatlarını etkilediğini söyledi.
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

    Kıran, "Firma işletmecisiyim. Gaziantep'teyim İstanbul'un bu sene çok yoğun olduğundan dolayı beni aradılar. Buranın çok yoğun olduğunu söylediler. İnsanlar burada mağdur olmaması adına geldik. Geliş boş gidiş boş olarak 30 arabayla Gaziantep'ten bomboş otobüsle buraya geldim. Günde 5 araba, 6 araba, 7 araba ihtiyaca göre buradan çıkarıyorum. Takviye olarak, ek olarak, ilave olarak çıkarıyorum" dedi. 
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

    Vatandaşların bilet fiyatlarından şikayet ettiğini söyleyen işletmeci Kıran, "Fiyat nasıl pahalı? Gaziantep'ten buraya bir arabanın 30-32 bin lira masrafı var. Yani biz bu arabaya 40 bin lira vermediğimiz zaman kâr edemiyoruz. Masraf kalemlerinde mazot, otobüs şoförü ve muavin masrafları bulunuyor. Bir otobüsün personel masrafı 5 bin lira. Onun dışında 700 - 750 litre mazot yakıyor. Masraf olarak yağ, tekerlek var. Bugün bir lastik 10-15 bin lira fiyatı. Turizmci de mağdur. Tamam bayram çok yoğun oldu. Normalde iş yoktu. Bayram dolayısıyla okul tatili, bayram bir araya gelince böylece yoğunlaştı" diye konuştu.
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

    Kıran, "Herkes para kazanıyor, işinden memnundur. Maliyetlerden dolayı biletler şu an 800 lira, kimse bilet bulamıyor. Mesela Ankara'ya 800 lira, Adana 750 lira, Şanlıurfa 900 lira. Diyarbakır 1000 lira olmak üzere insanlar yer bulamıyor. Niye bulamıyor? Normal şirketlerde yer olmadığı için ilave seferlere biniyorlar. İlave seferler de boş geldiği için mecburen katlanmak zorundadır" ifadelerini kullandı. 
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

    "BİLETLER ÇOK PAHALI" 

    Güray Özdemirel, "Trakya'ya seyahat ediyorum. Bizim sefer sürelerimiz kısa olduğu için seferlerin biletleri buluyorum. Uzun hatlarda sefer bulmak daha zor oluyor. Biletler normal seviyenin üstünde tabii ki. Yani her şeye zam gelince onlara da geliyor" dedi. 
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

    Eda Yıldırım, "Memleketim Samsun. Önce Samsun'a ardından da eşimin memleketine Sivas'a gideceğiz. Oradan da bayram yoğunluğundan sonra düğünümüz var. Hem bayram hem düğün hepsini bir arada çıkaracağız. Şimdi otobüsle gidiyoruz. Dönüşte kendi aracımızla geleceğiz. Ama ciddi anlamda biletler çok pahalı. Bilet fiyatlar 2-3 katı olmuş. Ama ona rağmen yoğunluğu görüyorsunuz. Bayram süreci mecbur gitmesek olmuyor" dedi. 
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

    Özcan Akar, "Muğla Ortaca'da evim var. Oraya gidiyorum. 7-8 ay orada tatil yapıyorum. Aralık'ta dönerim. O zaman da kışlık erzak hazırlıyorum orada. Ondan sonra geliyorum İstanbul'a 3-4 ay sonra. Parası olana ucuz olmayanlara pahalı. Emekli olduğum için fazla bir masrafım yok. İdare ediyorum, her şeyi kendim hazırlıyorum yiyeceğimi, içeceğimi, burada fazla para harcamıyorum" dedi.
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu
  • Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.