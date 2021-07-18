Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri
ABONE OL

Bayrama özel pratik ev baklavası tarifi! Ev baklavası nasıl yapılır? Ev baklavası malzemeler ve yapılışı

Kurban bayramı için geri sayım başladı, bayram hazırlıkları hızlandı. Bayram ziyaretlerinde misafirlerine baklava ikram etmek isteyen vatandaşlar ev baklavası tarifi araştırıyor. İşte bayrama özel pratik ev baklavası tarifi... Ev baklavası nasıl yapılır? Ev baklavası malzemeler ve yapılışı

Bayrama özel pratik ev baklavası tarifi! Ev baklavası nasıl yapılır? Ev baklavası malzemeler ve yapılışı

Bayrama sayılı günler kala bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti ev baklavası için araştırmalar arttı. Baklavasını evinde kendi elleriyle yapmak isteyen vatandaşlar ev baklavası tariflerini araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nın karantinada geçirilecek ev baklavasına ilgiyi azaltmadı. Bayram lezzetlerinden vazgeçmeyenler için ev baklavası yapılışını ve püf noktalarını sizler için derledik...

EV BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

Baklava malzemeleri:

• 2 adet yumurta
• 1,5 çay bardağı süt
• 1 çay bardağı Ayçiçek yağı
• 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
• 1/3 su bardağı su
• 4 su bardağı un

Baklava şerbeti için:

3,5 su bardağı un

3 su bardağı toz şeker

¼ adet limon suyu

İçine Koymak için: 300 gram iri çekilmiş ceviz ya da fıstık

Açmak için: 1 su bardağı nişasta

Araları için: 250 gram eritilmiş tereyağı

Baklava tarifi yapılışı:

Un haricindeki bütün malzemeleri derin bir kabın içerisine koyun.

Unu azar azar ilave edip yoğurmaya başlayın.

Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Yoğurduğunuz hamurunuzun üzerine nemli bir bez örterek oda sıcaklığında bekletin.

Derin bir tencere içerisinde su ve toz şekeri koyalım.

Orta ateş üzerinde suyun içinde şeker tamamen eriyene kadar kaynatalım.

Fokurdayınca üzerine limon suyunu ekleyip bir süre daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp oda sıcağında soğumaya bırakın.

Dinlendirmiş olduğununuz hamurunuzu 20 eşit parçaya ayırarak üzerlerine nişasta serperek tepsinin büyüklüğünde incecik bir biçimde açın.

Tepsiyi yağladıktan sonra yufkaları üst üstte koymaya başlayın ilk on katı bitirdiğinizde arasına eritilmiş tereyağını sürüp ceviz içlerini koyun.

Geriye kalan on katıda bitirdikten sonra bıçakla baklava hamurunuza şekil verin. Artmış olan tereyağını gezdirin.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkarttığınız baklava hamurunuza ılımış olan şerbetinizi ekleyin.

Baklava şerbetini çektikten sonra dondurma veya kaymakla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Baklavanın püf noktası:

Şerbetin ılık baklavanın sıcak olmasına özen gösterin.

Dilerseniz yufkaları tek tek açmak yerine üst üstte koyup açabilirsiniz.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı tarifi
YEMEK YAPMA Çökertme kebabı nasıl yapılır?
Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık tarifi
YEMEK YAPMA Karnıyarık nasıl yapılır?
Kalamar dolması nasıl yapılır? Kalamar dolması tarifi
YEMEK YAPMA Kalamar dolması nasıl yapılır?
Kağıt kebabı nasıl yapılır? Kağıt kebabı tarifi
YEMEK YAPMA Kağıt kebabı nasıl yapılır?
Pilaki tarifi: Pilaki nasıl yapılır?
YEMEK YAPMA Pilaki nasıl yapılır?
Profiterol tarifi: Profiterol nasıl yapılır?
YEMEK YAPMA Profiterol nasıl yapılır?
Alabalık dolması tarifi: Alabalık dolması nasıl yapılır?
YEMEK YAPMA Alabalık dolması nasıl yapılır?
Kavun dolması nasıl yapılır? MasterChef kavun dolması tarifi ve yapılışı
YEMEK YAPMA Kavun dolması nasıl yapılır?
Tavuklu siron nasıl yapılır? Tavuklu siron tarifi
YEMEK YAPMA Tavuklu siron nasıl yapılır?
Kuşkonmazlı Risotto nasıl yapılır? Kuşkonmazlı Risotto tarifi
YEMEK YAPMA Kuşkonmazlı Risotto nasıl yapılır?