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Pandemi sonrasında talep artışı yaşayan bireysel araç kiralama sektörü, Kurban Bayramı'nda da hız kesmedi. Sadece Haziran ayında yüzde 60 yükseliş yaşayan bireysel araç kiralama pazarı, bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin de ilk tercihi oldu.

Araç kiralama platformu Yolcu360 da, bayram dönemi için ekosisteminde bulunan araçların yüzde 99'unu kiraladığını bildirdi. Bu bayram yaklaşık 10 bin kiralık araç ile yollarda olacak Yolcu360'ın, ortalama 40 bin kişiye yolculuk yaptıracağı kaydedildi.

Platformun, farklı yaş, tarz ve ihtiyaçlara karşılık veren geniş araç gamıyla özel günlerde de kullanıcılarının yanında olduğunu anlatan Yolcu360'ın CEO'su Umut Yıldırım, "Yolcu360 internet sitesi ve aplikasyonuna giren kullanıcılar, binlerce marka ve model arasından karşılaştırma yaparak en uygun fiyat garantisi ile istedikleri aracı günlük ya da aylık olarak kiralayabiliyor. Site trafiğimiz yıllık 20 milyon kişiye ulaştı. Pandemi nedeniyle toplu ulaşımı tercih etmeyen kullanıcılarımız tarafından araç filomuzun tamamına yakını kiralandı" dedi.

Yapılan araç tercihlerine bakıldığında ağırlıklı olarak ekonomi grubunun ön plana çıktığını anlatan Yıldırım, "Araç fiyatlarının bayram döneminde talepler nedeniyle yükselmesi sonucu ekonomi sınıfına olan ilgi devam etti. Kiralanan araçların yüzde 60'ı ekonomi grubundan. Şu an Kurban Bayramı için yapılan tüm işlemlerin ortalama günlük miktarı 240 TL olarak görünüyor. Gün sayısı arttıkça bu ortalama tutarlar yüzde 25 ila 30 oranında azalıyor. Kiralama süre verilerinin ise 4 ila 8 gün arasında yoğunlaştığını gözlemliyoruz" diye konuştu.