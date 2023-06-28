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Bayramda borsa açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu?

Bu sene Kurban Bayramı 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın gelişi ile beraber özellikle yatırımcılar tarafından, “Bayramda borsa açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu?" sorularının yanıtları aranıyor. İşte detaylar...

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  • Bayramda borsa açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında bugün Borsa İstanbul BIST tatil mi, çalışıyor mu?

    Müslüman alemi için önem arz eden Kurban Bayramı geldi çattı. Bu kapsamda borsa aracılığıyla işlemlerini gerçekleştiren kişilerin gündeminde, “Bayramda borsa açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu?" soruları yer aldı. İşte araştırılan soruların yanıtları...
  • Bayramda borsa açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında bugün Borsa İstanbul BIST tatil mi, çalışıyor mu?

    BORSA KURBAN BAYRAMI AREFESİNDE AÇIK MI, KAPALI MI?

    Borsa İstanbul, 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü 13.00'a kadar açık olacak.
  • Bayramda borsa açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında bugün Borsa İstanbul BIST tatil mi, çalışıyor mu?

    BORSA KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK OLACAK MI?

    Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için çarşamba, perşembe ve cuma gününün resmi tatil olması sebebiyle BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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