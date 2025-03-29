Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesiyle, akraba ziyareti yapmak ve şehrin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, 'Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?' diye araştırıyor. Bu zaman kadar Ramazan ve Kurban bayramlarında ücretsiz olarak hizmet veren toplu taşıma araçlarının 2025 durumu da merak ediliyor. Konu hakkında başta İstanbul olmak üzere, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya Belediyelerinden açıklama geldi. Peki, 30-31 Mart ile 1 Nisan Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi?