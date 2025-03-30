Bayramda ücretsiz otoyol ve köprüler listesi: Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü geçişleri ücretsiz mi, bedava mı?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ:

Sınıf Araçlar - 795,00 TL

Sınıf Araçlar - 1.270,00 TL

Sınıf Araçlar - 1.510,00 TL

Sınıf Araçlar - 2.005,00 TL

Sınıf Araçlar - 2.530,00 TL

Sınıf Araçlar - 555,00 TL

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ 2025?

Ramazan Bayramı sebebiyle bazı köprü ve yollar ücretsiz oldu. İdari izinle beraber kamuda 9 gün olan bayram tatilinde birçok kişi tatil planı yaptı. Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre Çanakkale Köprüsü, ücretsiz olan köprüler arasında yer almıyor. Karara göre Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz köprü ve yollar kapsamı içerisinde yer almadı.