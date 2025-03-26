Bayramda uzun yola çıkacaklara "yol hipnozu" uyarısı

Prof. Dr. Levent Öztürk, ramazan bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda kişinin direksiyon başına geçerek memleketlerine ya da tatil yapacakları yerlere gideceğini söyledi.

Vatandaşların gidecekleri yerlerin uzaklığına göre değişmekle birlikte saatlerce araç kullanmak zorunda kalacağını belirten Öztürk, sürücülere yola dinlenmiş ve uykusunu almış şekilde çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Uykusuzluğun sürücüleri zorladığını ifade eden Öztürk, "İdeal olanı sağlıklı bir uyku uyuduktan sonra yola çıkmak ancak bazen zamandan kazanmak için akşamdan yola çıkıp gece boyunca yol yapılıyor. Bu durumlarda mutlaka mola vermeye dikkat etmek, molalarda kahve tüketmek gerekir. Bunun yanı sıra araç içerisinde kısa süreli şekerleme uykuları da uykusuzluk halini ortadan kaldırabilir" dedi.

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Öztürk, kahvedeki kafeinin beyinde uyku ve rahatlık hissini düzenleyen kimyasal reseptörü bloke ederek uykulu olma halini azalttığını anlatarak, bundan dolayı uykusuz yola çıkanların 2-3 saatte bir mola vererek kahve içmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

"YOLCULUK SIRASINDA SIK SIK MOLA VERİN"

Prof. Dr. Levent Öztürk, sürücülerin uzun süre aynı hızla gitmesi ve benzer yön değişikliklerine odaklanmasının "yol hipnozu"na neden olabildiğine dikkati çekti.