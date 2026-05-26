        Bayramda vapurlar ücretsiz mi 2026? Kurban bayramında adalar vapuru ve diğer vapur seferleri paralı mı yoksa bedava mı?

        Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım kullanacak kişiler, vapur seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Özellikle İstanbul'da Adalar vapuru başta olmak üzere şehir hatları seferleri için "Bayramda vapurlar ücretsiz mi?" ve "Kurban Bayramı'nda vapurlar paralı mı, bedava mı?" soruları gündemde yer alıyor. Bayram boyunca uygulanacak ulaşım tarifesi ve sefer düzeni merak ediliyor. İşte bilgiler...

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 08:53
        Kurban Bayramı süresince İstanbul’da deniz ulaşımını tercih edecekler, vapur ücretleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Adalar vapuru, Şehir Hatları ve diğer deniz ulaşım seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı araştırılırken, "Bayramda vapurlar bedava mı?" sorusu en çok aratılan konular arasında bulunuyor. Bayram döneminde uygulanacak ulaşım kararıyla birlikte sefer saatleri ve ücret tarifesi de merak konusu oldu. İşte detaylar...

        BAYRAMDA VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

        Kurban Bayramı süresince, İstanbul’daki vapur seferleri ücretsiz hizmet verecek. İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğun olarak tercih edilen vapurlar, bayram süresince ücretsiz olarak sefer düzenleyecek.

        ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

        Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanacak. Öte yandan, yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
