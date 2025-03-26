Bayramda yiyecek miktarının aniden artırılmaması önerisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kaya, kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği ve hipertansiyonu olan hastalarının uyguladıkları diyeti bayramda da sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Sindirim sisteminin ramazan sonrası sürece kontrollü hazırlanmasını isteyen Kaya, bayramda öğün sayısının artmasının ve fazla yemek yeme istediğinin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Bayram sabahı az tuzlu peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek ve bol yeşillikle yapılan kahvaltının güne enerjik başlanmasını sağlayacağını anlatan Kaya, "Bayram denildiğinde akla şeker ve tatlılar geliyor. Özellikle baklava ve şerbetli tatlılar fazla tüketildiğinde kan şekerini hızla yükseltebilir. Bunun yerine porsiyon kontrolü yaparak az miktarda tüketmek veya hafif tatlıları tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. Bayramda yiyecek miktarı aniden artırılmamalıdır. Öğün araları en az 2, en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlenmelidir. Gerektiğinde ara öğünlerde taze meyveler ya da az şekerli kompostolar, ayran, kefir gibi içecekler beslenme düzenine eklenebilir." diye konuştu.

REKLAM "GÜNDE EN AZ 2-2,5 LİTRE SU TÜKETİLMELİ" Kalp ve tansiyon hastalarının bayram süresince bol su tüketmesi gerektiğini belirten Kaya, şöyle devam etti: "Günde en az 2-2,5 litre su tüketimi kalp sağlığı için önemlidir. Kalp yetmezliği olan hastalarımızın da en fazla 1,5-2 litre su tüketmeleri gerekiyor. Aksi durumda vücudumuzda su birikir ve ödem oluşabilir. Kalp yetmezliği, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı olan bireyler için bazı ek önlemler almak büyük önem taşır. Öncelikle, tuz tüketimini sınırlandırarak tansiyonun dengede kalmasını sağlamak gerekir. Salamura ürünler, turşu ve aşırı tuz içeren atıştırmalıklardan kaçınılmalıdır. Kızartmalar yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirilmiş yiyecekler tercih edilmelidir. Bol lif içeren sebze ve tam tahıllı ürünler, sindirimi desteklerken kalp sağlığını da koruyacaktır." Diyabet ve hipertansiyon hastalarının meyve tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat etmesi uyarısında bulunan Kaya, düşük glisemik indekse sahip elma, armut, çilek gibi meyvelerin daha sağlıklı alternatifler olduğunu söyledi. Kaya, kronik rahatsızlığı olanların bayram süresince kullandıkları ilaçları aksatmamalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

"SEBZE GRUBUNU HER ÖĞÜNDE TÜKETMEMİZ GEREKİYOR" Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli Uzman Diyetisyen Duygu Yeşilırmak ise ramazanda beslenme düzeninin değiştiğini, bu nedenle bayramda yeme ve içmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Oruç sonrası şeker ve karbonhidrat tüketimindeki artışın mide ve bağırsak hastalıklarından vücut ağrılarına, tansiyon ve şeker şikayetlerinden kalp rahatsızlıklarına kadar birçok soruna neden olduğunu ifade eden Yeşilırmak, bu nedenle vücuda birden yüklenilmemesi gerektiğini vurguladı. REKLAM Ramazan boyunca 2 veya tek öğün beslenmeye alışan metabolizmanın ve sindirim sisteminin yavaşladığını anlatan Yeşilırmak, şunları kaydetti: "Ramazan sonrasında normal beslenmeye geçiş sürecine dikkat etmeliyiz. Bu süreçte mideye ani yüklenmeyip vücudu yavaşça uyarmak, şekerli gıdalara mesafeli olmak gerekir. Aksi takdirde mide ağrısı, hazımsızlık, kabızlık ve kan şekeri dengesizliği gibi sağlık sorunları yaşayabiliriz. Özellikle diyabet, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalarda normal beslenmeye geçişte daha dikkatli olunmalıdır. Bu tarz problemlerin önüne geçebilmek için öğün saatlerine ve öğün içeriklerine dikkat etmeliyiz."