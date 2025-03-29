Bayramda yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, Ramazan Bayramı tatili öncesinde yola çıkacaklara tavsiye ve uyarılarda bulundu.

Hayatın her alanında ve her anında önemli bir yer kaplayan lastiklerin güvenli bir trafik için önemine dikkati çeken Kurt, "Bir lastiğin yola temas ettiği alan avuç içi kadar bir alan. Bizi aracımızdayken yola bağlayan tek bağlantı noktası bu. Bizi yola ve hayata bağlayan lastiklere gözümüz gibi bakmalıyız. Doğru lastik kullanımı bu yüzden önemli. Uzun yola çıkacak sürücülerimize mutlaka ve ısrarla mevsimine uygun lastik kullanmalarını, lastik bakım ve kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibarıyla biteceğini anımsatan Kurt, yine de sürücülerin gidecekleri yerin hava durumundaki ani değişiklikleri ve valiliklerin duyurularını takip etmeleri gerektiğini aktardı.

"Doğru lastik" tanımının, mevsime, yola ve araca uygun lastik olduğunu kaydeden Kurt, "Mevsim geçişleri nedeniyle ve iklim krizine bağlı olarak hava durumunda ani değişiklikler olabiliyor. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla bitse de yönetmelik bu sürenin uzatılması veya erkene çekilmesi yetkisini Valiliklere bırakmaktadır." ifadelerini kullandı.