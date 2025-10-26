Habertürk
        Haberler Gündem Bayrampaşa'da Başkan Vekili seçimleri başladı

        Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçimi başladı

        Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine Başkanvekili seçmek için toplandı. Oy kullanma işlemi başladı.

        Giriş: 26.10.2025 - 19:26 Güncelleme: 26.10.2025 - 19:26
        Bayrampaşa'da Başkan Vekili seçimleri başladı
        Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi 18.00’da toplandı.

        Başkanvekili seçiminde, Cumhur ittifakı İbrahim Akın’ı aday olarak gösterirken CHP ise, meclis üyesi Recep Öztürk’ü aday gösterdi. Oy kullanma işlemi devam ediyor.

