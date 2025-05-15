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        Haberler Gündem Bayrampaşa'da rögar patladı

        Bayrampaşa'da rögar patladı

        Bayrampaşa'da altyapı çalışması yürütülen sokaktaki rögarda yaşanan patlama nedeniyle ekipler tarafından inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 00:54 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:54
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        Bayrampaşa'da rögar patladı
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        Belediye ekiplerinin yaklaşık bir aydır altyapı çalışması yaptığı Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak'taki rögarda patlama meydana geldi.

        Rögar kapağının fırlamasına neden olan patlama nedeniyle sokak sakinleri endişeli anlar yaşadı.

        İhbar üzerine adrese polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

        Sokak trafiğe kapatılırken, ekipler rögarda ve çevre binalarda gaz ölçümü yaptı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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