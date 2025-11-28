Habertürk
        Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Bayrampaşa'da sola dönüş yapan yolcu otobüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 03:18 Güncelleme: 28.11.2025 - 03:18
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Kaza, saat 01.00 sıralarında Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak'ta meydana geldi.

        İddiaya göre, seyir halindeki yolcu otobüsü sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ile otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan yolcu otobüsü ile otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf: DHA

