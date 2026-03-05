Canlı
Habertürk
Habertürk
        Bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

        Bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini içeren karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 02:54
        Bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
        Karara göre, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacak.

        Adalet Bakanı Gürlek'ten paylaşım

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal'deki hesabından karara ilişkin yaptığı paylaşımda, yargı hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve uzmanlaşmış bir yapıda yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Bu kapsamda, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini sağlayarak yargı süreçlerini daha etkin hale getirdiklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

        "Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi kararıyla, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacaktır. Bu düzenleme sayesinde benzer davalar aynı mahkemelerde görülerek süreçlerin daha hızlı ilerlemesi sağlanacak, kararlar arasındaki uyum güçlenecek ve vatandaşlarımızın davalarının daha makul sürede sonuçlanmasına katkı sunulacaktır. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Ana Haber Bülteni - 3 Mart 2026 (Tel Aviv'de Bugün Neler Yaşandı?)

        Savaşın 4. gününde yoğun saldırı. İran'ın kritik heyetine saldırı iddiası. Tel Aviv'de bugün neler yaşandı? İran sınırında yoğunluk var mı? Savaşın kaderini ne belirleyecek? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

