AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanan indirimle, yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülen iş yeri kira stopajlarından alınan gelir vergisi oranı 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı. İş yeri kiralama hizmetlerinde yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen KDV oranı da yeni bir karar alınmazsa aynı gün sonuna kadar devam edecek.

Salgından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak ekonominin normalleşmesi kapsamında 31 Temmuz'dan yıl sonunda kadar uygulanması öngörülen, yolcu taşımacılığı, yeme-içme ve geceleme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bazı bakım onarım faaliyetleri için yüzde 18'den yüzde 8'e çekilen KDV'deki indirimlerin süresi de gelecek yılın mayıs ayı sonuna kadar yüzde 8 olarak uygulanacak.

Sinema biletleri üzerinden alınan yüzde 10 eğlence vergisinin oranı 31 Mayıs 2021 sonuna kadar sıfırlandı.

MEVDUATLARA UYGULANACAK VERGİ ORANLARI

Bununla birlikte, Türk lirası yatırımların teşvik edilmesi amacıyla, 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül itibarıyla yeni açılan ya da vadesi yenilenen Türk lirası cinsinden hesaplar için geçerli olmak üzere mevduatlar için uygulanacak stopaj oranının vadelerine göre, yüzde 15 yerine yüzde 5, yüzde 12 yerine yüzde 3, yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak getirilen uygulama 31 Mart 2021'e kadar devam edecek.

Mevcut oranlar itibarıyla bankaların ihraç ettiği finansman bonoları ile 1 yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelir ve kazançlar yüzde 15 oranına tabi, tahviller ise yüzde 10 oranında vergilendiriliyor. Aynı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mart 2021 sonuna kadar iktisap edilenler için geçerli olmak üzere bankaların bono ve tahvilleri ile kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara mevduatlarda uygulanan oranların uygulanması sağlanıyor.

Buna göre vadesine 6 aydan daha az kalan tahvil, bonolardan elde edilen gelirlere (kupon ödemeleri gibi) yüzde 5, vadesine bir yıl kalanlara yüzde 3, bir yıldan uzun kalanlara yüzde sıfır oranı uygulanacak. Ayrıca bu varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değer artış kazançları da elde tutulma süresine göre 6 aya kadar elde tutulanlar yüzde 5, bir yıla kadar elde tutulanlar yüzde 3, bir yıldan uzun elde tutulanlar yüzde sıfır vergi oranına tabi olacak.