CHİROFOBİ

Her fobi ile başa çıkmanın bir yolu vardır ancak bazılarıyla başa çıkmak göründüğünden daha zor olabilir. Bunlar arasında yer alan Chirofobi, kişinin kendi vücudundan korkmasıdır. Örnek olarak kişi ayağından korkuyorsa, her gördüğünde korkabilir.