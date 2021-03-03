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BB Erzurumspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU

BB Erzurumspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 28. haftasında 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Aatif (P) ve Osman Çelik kaydederken Fatih Karagümrük'e 1 puanı kazandıran goller Sobiech ile Castro'dan geldi

BB Erzurumspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU

Mesut Bakkal yönetimindeki BB Erzurumspor, Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadelede 17. dakika oynanırken hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi ve topun başına geçen Aatif, BB Erzurumspor'u 1-0 öne taşıyan golü kaydetti.

Mücadelede dakikalar 30'u gösterirken topla ceza sahasında buluşan Sobiech sert bir vuruşla skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Fatih Karagümrük 53. dakikada öne geçti. Ndaou'nun asistinde Lucas Castro skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Bu golden 10 dakika sonra BB Erzurumspor, Osman Çelikle skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından BB Erzurumspor puanını 26'ya yükseltti ve iki maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi. Fatih Karagümrük de 27. maçı sonunda puanını 41 yaptı.

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