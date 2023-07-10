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        BBC'de skandal: Sunucu görevden alındı

        BBC'de bir sunucunun, 18 yaşından küçük bir gencin müstehcen görüntülerini satın almak için 35 bin sterlin ödediği iddiaları sonrasında ismi açıklanmayan kişinin görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 11:29
        BBC'de skandal sonrası sunucu görevden alındı
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        The Sun'ın özel haberine göre, adı açıklanmayan BBC sunucusu, kendine müstehcen fotoğraflar göndermesi için bir gence on binlerce sterlin ödedi. İletişimin, genç henüz 17 yaşındayken başladığı iddia edildi.

        Gazete, gencin annesinin, çocuğunun BBC çalışanı için görüntü ve videolar gönderdiğini ve aldığı parayı kokain bağımlılığını finanse etmek için kullandığını iddia etti.

        Gazete, annenin, şu anda 20 yaşında olan çocuğunun kendisine BBC sunucusundan gelen birden fazla banka ekstresi gösterdiğini söyledi. İddialara göre bir keresinde sunucu tek seferde 5000 sterlin göndermiş ve bu parayı müstehcen fotoğrafları karşılığında vermişti.

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        BBC, önde gelen erkek sunucunun görevini askıya aldıklarını iddiayı acilen soruşturduğunu söyledi. Cuma günü ise polisle temasa geçildiği belirtildi.

        İngiliz Metropolitan Polisi, olay hakkında BBC ile görüştüğünü doğruladı ancak resmi suçlamaya kadar araştırmanın süreceğini ifade ederek "Daha fazla işlem yapılması gerektiğine karar vermeden önce ek bilgilere ihtiyacımız olacak" açıklamasında bulundu.

        BBC İDDİALARI GEÇ Mİ ÖĞRENDİ?

        The Guardian'ın haberine göre BBC, annenin ilk şikayetin Mayıs ortasında yapıldığı yönündeki iddiasını doğruladı ve soruşturmaya başladı. Ancak sunucu, The Sun yaklaşık 2 ay sonra haberi ortaya çıkarana kadar yayında kaldı.

        BBC kaynakları, ilk iddiaların The Sun tarafından öne sürülen iddialar kadar güçlü olmadığını öne sürdü ve şimdiki iddiaların kapsamlı soruşturmayı tetiklediğini belirtti.

        O BBC SUNUCUSU KİM?

        The Sun ve olaya dahil olan tüm medya kuruluşları suçlanan BBC sunucusunun kimliğini bilse de şimdiye kadar adını yayınlamayı reddetti. Kaynaklar, İngiltere'nin giderek güçlenen mahremiyet yasalarının yanı sıra, olay kesinleşmeden bir kişiye bu tür zarar verici iddialarla ilişkilendirmeye ilişkin yasal endişelere atıfta bulundu.

        İNGİLTERE'DE YASALAR NE DİYOR?

        İngiltere ve Galler'de reşit olma yaşı 16 olmasına rağmen, insanların müstehcen fotoğraflar göndermesine izin verilen minimum yaş 18.

        1978 tarihli Çocukların Korunması Yasası görüntülerin her türlü üretimini, bulundurulmasını veya dağıtımını yasaklarken 18 yaşından küçükleri çocuk olarak tanımlıyor. Bu anlamda olayın kanıtlanması ve mahkemeye taşınması durumunda sunucunun uzun süre hapiste de kalabileceği belirtiliyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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