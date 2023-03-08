BBC sunucusu ve eski milli futbolcu Gary Lineker, İngiliz hükümetinin mülteci planına tepki gösterdi: '1930'ların Almanyası'nı andırıyor'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

BBC sunucusu ve eski milli futbolcu Gary Lineker, İngiliz hükümetinin mülteci planına tepki gösterdi: '1930'ların Almanyası'nı andırıyor'

İngiltere'de ünlü spor sunucusu ve eski futbolcu Gary Lineker'in Muhafazakar hükümetin ülkeye Manş Denizi üzerinden göçü durdurmaya yönelik yeni planını sosyal medya üzerinden eleştirmesi tartışma yarattı.

BBC sunucusu ve eski milli futbolcu Gary Lineker, İngiliz hükümetinin mülteci planına tepki gösterdi: '1930'ların Almanyası'nı andırıyor'
BBC TÜRKÇE

BBC sunucusu ve İngiltere'nin ünlü eski milli futbolcularından Gary Lineker, attığı bir tweette Muhafazakar Parti hükümetinin yeni mülteci yasa tasarısını Nazilerin iktidarda olduğu 1930'lar Almanyası ile kıyasladı. BBC yönetimi ve hükümet, Lineker'e tepki gösterdi.

Lineker, Twitter'daki paylaşımında yasa dışı yollardan ülkeye giren göçmenlerin iltica başvuruları değerlendirilmeden Ruanda'ya ya da bir "üçüncü ülkeye" gönderilmesine dair yasa tasarısında kullanılan dilin "1930'lar Almanyası'nda kullanılandan pek farklı olmadığını" yazdı.

BBC'nin bir sözcüsü, ünlü sunucuyla konuşulacağını ve kendisine "sorumluluklarının hatırlatılacağını" söyledi.

Dün hükümetin yeni göçmen planını açıklayan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da, bugün Lineker'in yorumunun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti.

Lineker ise son tweetinde "İfade özgürlüğü savunuculuğunu kimseye bırakmayanların bu sabah kendilerinden farklı düşünenlerin susmasını talep ettiğini görmek güzel oldu" dedi.

İngiltere hükümetinin Salı günü Avam Kamarası'nda açıkladığı yeni yasa tasarısı, fiilen Birleşik Krallık'a yasa dışı yollardan yani resmi belgelere sahip olmadan kaçak olarak giren kişilerin, bu ülkede iltica başvurusunda bulunma hakkını ortadan kaldırıyor.

Yasa tasarısı ayrıca bu yollarla ülkeye girmiş olduğu anlaşılanların bir daha geri dönmesini ya da ileride İngiltere vatandaşlığına başvurmasını da engelliyor.

'Aman tanrım, bu korkunç ötesi'

1990'ların sonlarından bu yana BBC'de sunuculuk yapan Gary Lineker, Twitter hesabından, İçişleri Bakanı Braverman'ın Avam Kamarası konuşmasının klibine "Aman tanrım, bu korkunç ötesi" yorumunu yaptı.

https://twitter.com/GaryLineker/status/1633111662352891908?s=20

Kendisine "ileri gittin" diyen bazı kullanıcılara yanıt verirken de "Biz diğer önde gelen Avrupa ülkelerinden çok daha az mülteci alıyoruz" dedi ve sürdürdü:

"Bu, en korumasız insanları hedefleyen ölçüsüzce acımasız bir politikadan başla bir şey değil ve kullanılan dil de Almanya'da 30'larda kullanılandan pek farklı değil. Bu durumda ben mi ileri gitmiş oluyorum?"

Lineker'in burada kullanılan dil derken tam olarak neyi kastettiği belli olmuyor ama İçişleri Bakanı Suella Braverman, tasarıyı anlattığı video klibine eşlik eden tweetinde "Bıçak kemiğe dayandı" ve "Bu tekneleri durdurmalıyız" dediği görülüyor.

Braverman, Lineker'in yorumlarına tepkisi sorulduğunda BBC'ye "Hukuki, ölçülü ve insani" diye nitelediği önlemlerin 1930'lar Almanyası'na benzetilmesinden hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Göçmenleri kendi evine yerleştirmişti

Lineker geçmişte de göçmenlerin haklarını sık sık dile getiren biri ve bazı göçmenleri evine yerleştirmişti.

Avrupa Birliği'den ayrılma süreci Brexit konusunda birbirini izleyen Muhafazakar Parti hükümetlerini de eleştirmekten geri durmamıştı.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında BBC'nin şikayetleri inceleyen birimi Lineker'in, Muhafazakar Parti'ye "Ruslardan aldığınız bağışları iade edecek misiniz?" diye sorduğu tweetinde "tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği" sonucuna varmıştı.

Daha önce, 2018 yılında ise BBC Kriket Muhabiri Jonathan Agnew'un kendisine "siyasi görüşlerini kendine sakla" demesi üzerine Lineker "Twitter'daki hesabımda benim yüzümün resmi var. İstediğim gibi tweet atmayı sürdüreceğim. İnsanlar benimle hemfikir olmuyorlarsa, bu onların bileceği bir şey" demişti.

BBC'nin editoryal kurallar rehberinde, kurumun "ürettiği bütün program ve malzemede tarafsızlığı sağlamayı hedeflediği" ve "çalışanların, sunucuların kamuoyu önünde, mesela sosyal medyada yaptıkları açıklamaların BBC hakkındaki tarafsızlık algısını etkileyebileceği" kaydediliyor.

Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri Gary Lineker'in işten çıkartılması çağrısı yaptı.

BBC'nin bir sözcüsü ise "BBC'nin sosyal medya kuralları var. BBC'de çalışan bireyler sosyal medya ile ilgili sorumluluklarının farkındadır. Gerektiğinde iç süreçleri başlatırız. Gary ile konuşulacağını ve kendisine sorumluluklarının hatırlatılacağını düşünüyoruz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, tarihçesi nedir?
BBC 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, ...
Ukrayna: Kuzey Akım 1 boru hattındaki patlamalarla ilgimiz yok
BBC Ukrayna: Kuzey Akım 1 boru hattındaki patlamalarla ...
Japonya'nın gözlem uydusu taşıyan roketi fırlatma girişimi başarısız oldu
BBC Japonya'nın gözlem uydusu taşıyan roketi fırlatma ...
Güney Afrika’da elektrik kesintilerini gidermek için bakanlık kuruldu
BBC Güney Afrika’da elektrik kesintilerini gidermek için ...
Twitter çalışanları anlatıyor: 'Platform artık sizi trollerden koruyamaz'
BBC Twitter çalışanları anlatıyor: 'Platform artık sizi ...
Belçika radyolarından depremzedeler için ortak kampanya: SMS ile istenen her şarkıyla 1 euro yardım yapıldı
BBC Belçika radyolarından depremzedeler için ortak ...
Fransa'da işçiler emeklilik reformuna karşı greve gidiyor
BBC Fransa'da işçiler emeklilik reformuna karşı greve ...
Açık denizlerin korunması konusunda ülkeler tarihi bir anlaşmaya vardı
BBC Açık denizlerin korunması konusunda ülkeler tarihi ...
Dünyanın en büyük mülteci kampında yangın çıktı, 12 bin Arakanlı Müslüman barınaksız kaldı
BBC Dünyanın en büyük mülteci kampında yangın çıktı, 12 ...
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tren kazası nedeniyle özür diledi, Atina’da protesto düzenlendi
BBC Yunanistan Başbakanı Miçotakis tren kazası nedeniyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.