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BBVA'dan 200 milyar euroluk sürdürülebilir finansman

BBVA, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma stratejisi için ilk başta açıkladığı hedefi 2 katına çıkardı. Yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 100 milyar euro ayıran BBVA, 2025 Taahhüdü kapsamında toplam 200 milyar euro finansman sağlayacak

BBVA'dan 200 milyar euroluk sürdürülebilir finansman
HABERTURK.COM

Garanti BBVA’nın ana hissedarı BBVA, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasını desteklemek üzere, Paris Antlaşması’yla uyumlu iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma stratejisi için ilk başta açıkladığı hedefi 2 katına çıkardığını duyurdu.

2018 yılında sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 100 milyar euro ayıran BBVA, 2025 Taahhüdü kapsamında toplam 200 milyar euro finansman sağlayacak. Bu kapsamda BBVA'nın, 30 Haziran 2021’e kadar 67 milyar euro sürdürülebilir finansman sağladığı kaydedildi.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, "İklim değişikliği ve eşitsizliğe karşı mücadele etmek hepimizi yakından ilgilendiren ve hızla ele alınması gereken konuların başında geliyor. Müşterilerimizin daha sürdürülebilir bir geleceğe geçişine yardımcı olmayı da büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Bu nedenle daha ileri gitmek için, sürdürülebilirlik taahhüdümüzü iki katına çıkararak daha iddialı olmamız gerektiğine inandık. Mevcut taahhüdümüzü iki katına çıkararak sürdürülebilir projeler için 2025 yılına kadar sağlayacağımız 200 milyar euro finansmanla bu alanda dünyanın önde gelen bankalarından biri olacağız" dedi.

Verilen bilgiye göre, Garanti BBVA da bu taahhüde iklim değişikliğiyle mücadele, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve kapsayıcı büyüme konusundaki uygulamalarıyla katkıda bulunuyor.

Bankanın, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye 2021 yılında en az 5 milyar TL, 2025 yılına kadar da BBVA grubunun gelişimine paralel artan miktarlarda finansman sağlamayı taahhüt ettiği bilgisi verildi.

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