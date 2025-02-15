12, 24, 36 AY VADELİ KREDİ LİMİTLERİ 2025: İHTİYAÇ KREDİSİ EN FAZLA NE KADAR ÇEKİLİR?

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya yükseltildi.

24 ay vadeye kadar ise 50 bin ve 100 bin lira altı kredi kullandırılırken bu oran 125 bin ve 250 bin lira arasına yükseltildi.

Yeni kararla 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredileri limiti 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı.