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        Haberler Bilgi Ekonomi BDDK İHTİYAÇ KREDİSİ LİMİTLERİ 2025 GÜNCEL: İhtiyaç kredisi en fazla ne kadar çekilir? 12, 24, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi limitleri ne kadar oldu?

        İhtiyaç kredisi limitleri 2025 güncellendi! 12, 24 ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi limitleri ne kadar oldu?

        İhtiyaç kredisi limitleri 2025 güncellendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredileri genel vade sınırının değiştirilmesine karar verdi. BDDK tarafından alınan kararla, ihtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan limitlerde değişiklik yapıldı. Karar öncesinde ihtiyaç kredileri limiti, 36 ay vadeye kadar 50 bin lira altı, 24 ay vadeye kadar 50 bin ve 100 bin lira altı, 12 ay vadeye kadar ise 100 bin lira altı şeklindeydi. Peki, ihtiyaç kredisi en fazla ne kadar çekilir? 12, 24 ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi limitleri ne kadar oldu? İşte, BDDK kararı ile 2025 BDDK ihtiyaç kredisi limitleri ve ödeme detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 15:40 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:40
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        İhtiyaç kredisi kullanım limitleri 2025 güncel rakamlar gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüketici kredileri genel vade sınırı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan kararla değiştirildi. Kurul tarafından alınan karara göre, ihtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan limitlerde güncellemeye gidildi. Peki, BDDK ihtiyaç kredisi en fazla ne kadar çekilir? 12, 24 ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi limitleri ne kadar oldu? İşte, BDDK ihtiyaç kredisi limitleri 2025 ve kredi vadeleri ile ödeme detayları...

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        İHTİYAÇ KREDİSİ LİMİTLERİ 2025 GÜNCELLENDİ

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredileri genel vade sınırının değiştirilmesine karar verdi.

        Kurul tarafından alınan karara göre, ihtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan limitlerde değişikliğe gidildi.

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        12, 24, 36 AY VADELİ KREDİ LİMİTLERİ 2025: İHTİYAÇ KREDİSİ EN FAZLA NE KADAR ÇEKİLİR?

        BDDK'den yapılan açıklamaya göre, 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya yükseltildi.

        24 ay vadeye kadar ise 50 bin ve 100 bin lira altı kredi kullandırılırken bu oran 125 bin ve 250 bin lira arasına yükseltildi.

        Yeni kararla 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredileri limiti 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı.

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        MAKRO EKONOMİK VERİLER DE DİKKATE ALINDI

        BDDK tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde BDDK'nin 13 Şubat tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 9 Haziran 2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Kredi limitlerinde son değişiklik 9 Haziran 2022'de yapılmıştı.

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        NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

        Yeni düzenlemeye göre,

        36 ay vadeli 125 bin liralık ihtiyaç kredisi çeken bir kişi;

        ortalama yüzde 3.70 oranında faizden aylık 7 bin 370 lira civarında ödeme yapacak. Toplam geri ödemesi ise 265 bin 351 lira olacak.

        24 ay vadeli 250 bin liralık ihtiyaç kredisi çeken bir kişi;

        ortalama yüzde 3.70 oranındaki faize göre aylık 17 bin 784 lira ödeyecek. Toplam geri ödemesi ise 426 bin 824 lira olacak.

        12 ay vadeli 251 bin liralık ihtiyaç kredisi çeken bir kişi;

        yüzde 3.70 oranındaki faizle aylık olarak 28 bin 16 lira ödeyecek. Toplam geri ödemesi ise 336 bin 198 lira olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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