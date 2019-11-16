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Bebek'te aracını park eden sürücü bıçakla yaralayan vale gözaltına alındı

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İstanbul Bebek’te bir vatandaş aracını park etmek istedi. Para vermezse park edemeyeceğini belirten vale ile tartışan mağdur, şüpheli vale tarafından bıçaklandı. Yapılan araştırmalarda valenin işgaliye izninin olmadığı tespit edildi. Şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı

Bebek

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre , İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Bebek Mahallesi'nde yaşanan bıçaklama olayıyla ilgili İstanbul Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

VALELERİN İZİNSİZ ÇALIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Olaya ilişkin araştırma yapan ekipler, olay yerinde bir iş yerinde vale olarak çalışan şüpheli Mücahit B.'nin aracını park etmek isteyen mağdurun yanına gelerek ücret ödemeden park edemeyeceğini söylemesinin devamında şüpheli ve mağdur arasında tartışma çıktığını tespit etti. Tartışmanın devamında şüpheli Mücahit B.'nin vale standından aldığı bıçakla mağduru yaraladığı anlaşıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Mücahit B.'nin ve aynı yerde çalışan Oğuz G.'nin işgaliye izni olmadan vale hizmeti verdiklerini belirledi.

GASPTAN GÖZALTINA ALINDILAR

Şahıslar 'Gasp' suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Ayrıca ilçe genelinde işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren yerlerde belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 10 vale standı kaldırılarak idari işlem uygulandı.

 

 

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