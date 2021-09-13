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Haberler Gündem 3. Sayfa Taksicinin "kısa mesafe" bahanesi pes dedirtti! Bebekli aileyi araca almadı! - Haberler
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Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan şoför ile yolcu tartıştı

Bakırköy'de akılalmaz bir olay yaşandı. İlçede pusette bebeğiyle taksi bekleyen aile ile kendilerini almayan taksici arasında kısa mesafe nedeniyle tartışma yaşandı

Taksicinin
Bebekli aileyi kısa mesafe nedeniyle almadı!
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AA

Bakırköy’de mesafeyi beğenmeyen bir taksiciyle pusette bebeğiyle taksi bekleyen aile arasında tartışma çıktı. Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi’nde yol kenarında eşi ve pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi, birçok taksi almadı.

AA'da yer alan habere göre, daha sonra duran ve kısa mesafe olduğu için aileyi almayan 34 TBD 41 plakalı taksi şoförü ile aile arasında tartışma çıktı.

Taksinin fotoğrafını çeken ve kendilerini almadığı için yetkililere şikayet edeceğini söyleyen yolcuya taksi şoförü, "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaştı. Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansıdı.

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