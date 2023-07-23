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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bebek’te iskelenin çöküşü kamerada: Titanik filmini aratmadı

        Bebek’te iskelenin çöküşü kamerada: Titanik filmini aratmadı

        Bebek'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iki kez mühürlenmesine rağmen el değiştirerek büyütülen iskelenin yaklaşık 25 kişi üzerindeyken çöktüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. İskelenin çöküşü sonrası vatandaşların denizde çırpınışları ve tırmanmaya çalışmaları ise Titanik filmini aratmadı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 10:36
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        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
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        Beşiktaş Bebek’te geçtiğimiz aralık ayında saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda sahilin iç kısmında kalan bir restoranın önündeki iskele, ağırlığı kaldıramayarak çökmüştü. Çöken kısımda bulunan yaklaşık 25 kişi, restoran ile yol arasındaki deniz suyuna düşmüştü.

        Çevredekiler suya düşenleri kurtarmaya çalışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından İBB tarafından yapılan açıklamada, “Arnavutköy'deki iskelesi çöken restoran, geçtiğimiz ekim ayında el değiştirdi, yeni sahipleri tadilat yapmaya başladı. Tadilat çalışmaları sırasında yapıda iki kez aykırılık tespiti yapıldı ve restoran mühürlendi. Tescilli olan yapı, aykırılığı restoran tarafından gidereceği söylenmesine rağmen mühür bozularak, aykırılığı büyüterek devam etti" ifadelerine yer verilmişti.

        TİTANİK FİLMİNİ ARATMADI

        Yaşanan o dehşet anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde müşteriler hem restoranın içinde hem de dışında vakit geçirdikleri esnada iskele bir anda denize çöküyor. Yaşananları gören içerideki müşteriler şok olurken, bazıları da panikle kaçıyor. Dışarıdaki iskelede ise kendilerini bir anda denizde bulan müşteriler neye uğradığını şaşırıyor. Bazı müşteriler can havliyle çırpınırken, bazıları da restorana tırmanmaya çalışıyor. Olayda yaşananlar ise Titanik filmini aratmadı.

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