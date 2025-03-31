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        Haberler Magazin Beckham çiftine yeni bir şok - Magazin haberleri

        Beckham çiftine yeni bir şok

        Beckham çifti yeni bir şok yaşadı. 20 yıl önceki ihanet iddiası yine gündeme geldi; O evliyken 4 ay ilişki yaşadık

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 23:09 Güncelleme: 31.03.2025 - 23:09
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        "4 ay ilişki yaşadık"
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        David Beckham, sadece spor dünyasının değil magazin dünyasının da en renkli yüzlerinden biri olarak tanınıyor.

        Her zaman iyi bir aile babası olarak ve eşi Victoria Beckham’a olan aşkıyla anılsa da David Beckham’ın yıllar önce ortaya çıkan ihanet iddiaları da unutulmuyor.David Beckham'ın başı bir kez daha 20 yıl önceki ihanet skandalı yüzünden dertte.Victoria Beckham’ın; "O zamanlar çok zor günler geçirmiştik” diyerek anlattığı bu aldatma hikâyesi şimdi bir kez daha gündemde.

        David Beckham - Victoria Beckham

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        Futbol kariyerinin en başarılı döneminde Real Madrid'e transfer olan David Beckham, burada asistanlığını yapan Rebecca Loos isimli kadınla ilişki yaşadığı iddialarıyla bir dönem gündemden düşmemiştiBunun sebebi de bizzat iddianın kaynağı, David Beckham'ın eski asistanı Rebecca Loos.

        Rebecca Loos, David Beckham'ın daha önce reddettiği iddialarını verdiği son röportajında tekrarladı ve söylediklerinin arkasında durduğunu ifade etti.

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        #David Beckham
        #Victoria Beckham
        #Rebecca Loos
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