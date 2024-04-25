AYEDAŞ ve BEDAŞ 25 Nisan Perşembe günü elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeleri duyurdu. AYEDAŞ Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle ilgilenirken, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilenmektedir. Elektrik kesintisi yaşananlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 25 Nisan BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...