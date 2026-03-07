Canlı
        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 17 ilçede 9 saate varan elektrik kesintisi! 7 Mart 2026 İstanbul elektrik kesintisi programı

        17 ilçede 9 saate varan elektrik kesintisi! 7 Mart 2026 İstanbul elektrik kesintisi programı

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 7 Mart Cuma günü İstanbul'da elektrik kesinti programını açıkladı. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu yanıt buldu. 7 Mart Cumartesi günü İstanbul'da 17 ilçede 9 saat sürecek elektrik kesintisi uygulanacak. İşte 7 Mart 2026 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi programı...

