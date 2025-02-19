Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ ve AYEDAŞ: İstanbul 19 Şubat Çarşamba elektrik kesintisi programı sorgulama ekranı

        BEDAŞ ve AYEDAŞ ile İstanbul 19 Şubat elektrik kesintisi programı

        İstanbul'da yaşanabilecek elektrik kesintileriyle ilgili sorgulamalar devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 19 Şubat Çarşamba günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi olabileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 00:05 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul 19 Şubat elektrik kesintisi programı
        ABONE OL

        Elektrik kesinti bildirimleri dikkatle takip ediliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın arıza sorgulama ekranıyla ilgili araştırmalar, BEDAŞ’ın yaptığı açıklamanın ardından hız kazandı. İstanbul’un farklı bölgelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilebileceği açıklandı. İşte elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 19 Şubat Çarşamba İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        REKLAM

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        THY bazı uçuşları iptal etti
        THY bazı uçuşları iptal etti
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Öldürüldüğü belirlendi
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Öldürüldüğü belirlendi
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Arjantin'de kripto para skandalı
        Arjantin'de kripto para skandalı
        Ali Palabıyık'tan derbi hakemi için flaş iddia!
        Ali Palabıyık'tan derbi hakemi için flaş iddia!
        AB Ukrayna'ya 6 milyar dolar yardım yapacak iddiası
        AB Ukrayna'ya 6 milyar dolar yardım yapacak iddiası
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        ABD'den batan İran gemisine kurtarma operasyonu
        ABD'den batan İran gemisine kurtarma operasyonu
        Sanatın renkleri sporla buluştu
        Sanatın renkleri sporla buluştu
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        Zina iddialarına yanıt verdi
        Zina iddialarına yanıt verdi
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması