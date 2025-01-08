Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 Bedelli askerlik ve sevk tarihleri için gözler MSB'de

Bedelli askerlik yerleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bedelli askerlik yerleri için müracaatlarını ve ödemelerini tamamlayan yükümlüler ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2025 bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemine ilişkin detaylar...