Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 Bedelli askerlik ve sevk tarihleri için gözler MSB'de
Bedelli askerlik yerleri araştırması gündemdeki yerini aldı. Vatani görevini yapmak için artık gün sayan vatandaşlar "2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyorlar. Heyecanla beklenen ocak ayı bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Bedelli askerlik yerleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bedelli askerlik yerleri için müracaatlarını ve ödemelerini tamamlayan yükümlüler ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2025 bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemine ilişkin detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2025 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Kesin tarih açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.
Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yerleri 25 Ocak 2025 tarihinde ilan edilmişti.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
E-Devlet sayfasındaki ''Kurumlar'' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.