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Şevval Sam, Bedirhan Bebek için 'Memik Oğlan' türküsünü seslendirdi

Şevval Sam, terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 11 aylık Bedirhan Bebek için 'Memik Oğlan' türküsünü seslendirdi. Sam, "Her türlü terörü, her türlü ayrımcılığı, her türlü art niyeti, birlik ve beraberliğimize zarar veren her ne varsa bütün kalbimle kınıyorum. Lanet okumak istemiyorum, çünkü onlar gibi kötü olmak istemiyorum" dedi

04.08.2018 - 11:17 | Güncelleme:

Habertürk'ün haberine göre, Şevval Sam, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıktı.

Sam, konserinde terör saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Bebek için 'Memik Oğlan' adlı türküyü seslendirdi.

Türküyü seslendirdiği sırada göz yaşlarına hakim olamayan Şevval Sam, "Her türlü terörü, her türlü ayrımcılığı, her türlü art niyeti, birlik ve beraberliğimize zarar veren her ne varsa bütün kalbimle kınıyorum. Lanet okumak istemiyorum, çünkü onlar gibi kötü olmak istemiyorum" dedi.

MEMİK OĞLAN

On Dört Yaşım Diken İle Kaplanmış
Göz Ucuma Karıncalar Toplanmış
Kurşun Gelmiş Kaşlarımın Üstüne
Alın Yazım Okur Gibi Saplanmış
Uyu Memik Oğlan Uyu
Öte Gecelerde Büyü
Dağı Dağa Kavuşturan Ben İdim
Suyu Suya Eriştiren Can İdim
Yükledim Mi Gece Vakti Kaçağı
Karanlıkta Işılayan Gün İdim
Uyu Memik Oğlan Uyu
Öte Gecelerde Büyü

 

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