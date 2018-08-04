Habertürk'ün haberine göre, Şevval Sam, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıktı.
Sam, konserinde terör saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Bebek için 'Memik Oğlan' adlı türküyü seslendirdi.
Türküyü seslendirdiği sırada göz yaşlarına hakim olamayan Şevval Sam, "Her türlü terörü, her türlü ayrımcılığı, her türlü art niyeti, birlik ve beraberliğimize zarar veren her ne varsa bütün kalbimle kınıyorum. Lanet okumak istemiyorum, çünkü onlar gibi kötü olmak istemiyorum" dedi.
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