Habertürk'ün haberine göre, Şevval Sam, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıktı.

Sam, konserinde terör saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Bebek için 'Memik Oğlan' adlı türküyü seslendirdi.

Türküyü seslendirdiği sırada göz yaşlarına hakim olamayan Şevval Sam, "Her türlü terörü, her türlü ayrımcılığı, her türlü art niyeti, birlik ve beraberliğimize zarar veren her ne varsa bütün kalbimle kınıyorum. Lanet okumak istemiyorum, çünkü onlar gibi kötü olmak istemiyorum" dedi.

MEMİK OĞLAN



On Dört Yaşım Diken İle Kaplanmış

Göz Ucuma Karıncalar Toplanmış

Kurşun Gelmiş Kaşlarımın Üstüne

Alın Yazım Okur Gibi Saplanmış

Uyu Memik Oğlan Uyu

Öte Gecelerde Büyü

Dağı Dağa Kavuşturan Ben İdim

Suyu Suya Eriştiren Can İdim

Yükledim Mi Gece Vakti Kaçağı

Karanlıkta Işılayan Gün İdim

Uyu Memik Oğlan Uyu

Öte Gecelerde Büyü





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