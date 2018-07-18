Cadde'nin haberine göre, geçtiğimiz pazartesi günü Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde 'Müzeyyen Müzikali' ile izleyici ile buluşan Şevval Sam, "Aldığımız tepkiler çok güzeldi. Seyircimizi memnun olmuş bir şekilde görmek gerçekten bizleri de inanılmaz mutlu etti. Şimdi ise Ege turnesi için hazırlıklarımız başladı. Müzikalimize gelmek isteyenler turnenin tam tarihlerini İnternet sitesi üzerinden görebilirler" açıklamasında bulundu.

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