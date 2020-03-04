Beğendili köfte nasıl yapılır? Patlıcan közü, sarımsaklı yoğurt, köfte, domates sosu başrol oyuncularımız. Bu lezzetli yemeği yaparken yardımcı oyuncuya ihtiyacınız olmayacaktır.
Beğendili KöfteMalzemeler:
Köfte harcıiçin:
- 600 gram orta yağlı kıyma
- 6 ince dilim bayat ekmek içi
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet küçük boy kuru soğan
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı kimyon
Beğendiiçin:
- 4 adet orta boy patlıcan
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Servisi için:
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 1 diş rendelenmiş sarımsak
- 4 yemek kaşığı domates sos
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1/2 çay kaşığı acı toz kırmızı biber
- 1/2 tatlı kaşığı nane
Beğendili Köfte Yapılışı:
- Bayat ekmeklerin kabuklarını alıp içlerini suyla ıslatıp yumuşaması için biraz bekletin.
- Kuru soğanı rendeden geçirerek bir kap içerisine koyun. Kuzu ve dana eti karışık orta yağlı kıymayı karıştırma kabına alın.
- Kıymayı, sıvı yağ, tuz, Kimyon ve karabiber ilavesiyle karıştırın.
- Suda beklettiğiniz bayat ekmek içlerini suyunu tamamen sıkıp köfte harcının içine ekleyin.
- Tüm malzemelerini içine attığınız köfte harcını 20 dakika kadar yoğurun.
- Macun kıvamına gelince köfte harcını, buzdolabında en az 40 dakika olacak şekilde dinlendirin.
- Beğendi için; ızgarada veya ocakta közlediğiniz patlıcanların kabuklarını bir poşet içinde biraz terlettirdikten sonra soyun şekilde soyun. Bu işlem patlıcanların kolay soyulmasını sağlayacaktır. Küçük küçük kesin.
- Küçük bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyin ve tereyağıyla kavurun.
- Sütü ve Keskin bir bıçakla kıydığınız ya da rondodan geçirdiğiniz közlenmiş patlıcanları ilave edin.
- Beğendi karışımını kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Karışım kaynayınca tuzu rendelenmiş kaşar peyniri ve taze çekilmiş tane karabiberi ekleyin. Pişirme işlemi bittiğinde ocaktan alın.
- Buzdolabında dinlendirmiş olduğunuz köfte harcını ceviz büyüklüğünde olacak şekilde parçalara ayırın.
- Elinizi suya batırıp köftelere yassı şeklini verin.
- Kızdırılmış bir tava içerisinde, ızgara ya da tercihen döküm bir tavada her tarafı eşit olacak şekilde çevirerek yüksek ateşte pişirin.
- Servis tabaklarına beğendiyi paylaştırın.
- Üzerine kızarmış köfteleri yerleştirin. Çırpılmış yoğurt, rendelenmiş sarımsak ilavesiyle ve domates sosla süsleyin.
- Kızgın zeytinyağında yakılmış nane ve acı toz kırmızı biber eşliğinde sıcak sıcak sofranızda sunuma hazırdır.
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