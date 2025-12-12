Begüm Öner: En büyük problemim Avrupai tipim

Şu sıralar annelik heyecanı yaşayan oyuncu Begüm Öner, 10 yıl önce evlendiği meslektaşı Ceyhun Fersoy ile geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklamış, kız çocukları olacağını duyurmuştu.

Begüm Öner, eşiyle birlikte katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Oyunculuk sektöründe yaşadığı zorluklardan bahseden Öner, şu ifadeleri kullandı; "Oyuncu seçimlerinde en büyük problemim çok Avrupai bir tipimin olması."