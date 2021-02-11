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Bekar erkeğe ev vermeyen yandı. 'Bayan ve aileye uygun' ilanıyla kiracı arayan emlakçı ve ev sahibine toplam 8 bin lira ceza yazıldı.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU'NA BAŞVURDU

Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre her şey İstanbul'da yaşayan bekar bir adamın ev kiralamak istemesi ile başladı. Gittiği emlakçı 'ev sahibi bekara ev vermiyor' deyince Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurusunu yaptı.

BEKAR ERKEKLERE KİRALAYIP SORUN YAŞADIĞINI BELİRTTİ

Emlakçı ise kuruma yaptığı savunmada ev sahibinin bekar erkek kiracı istemediğini, kriterlere uygun birini bulmakla yükümlü olduğunu bildirdi. Ev sahibi ise daha önce bekar erkeklere kiraladığını, çok sorun yaşadığını anlattı.

KURUM "CİNSİYETÇİLİK VE AYRIMCILIK" KARARINI VERDİ



Ev ilanındaki, 'Bayana ve aileye uygun' ifadesine dikkat çeken kurum, sorunun evli-bekar meselesi değil, cinsiyet kaynaklı bir önyargı olduğunu vurguladı. Bir başka ifadeyle 'cinsiyetçilik ve ayrımcılık' dedi.

EV SAHİBİNE 5 BİN, EMLAKÇIYA İSE 3 BİN LİRA CEZA!

'Talimatı ev sahibinden aldım' dese de emlakçı da ceza yemekten kurtulamadı. Ev sahibine 5 bin, emlakçıya ise 3 bin lira ceza kesildi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu daha önce de evini dula kiralamayan ev sahibi ve emlakçıya ceza kesmişti...