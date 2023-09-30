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Bekçilik sınav sonuç tarihi, Emniyet Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. 30 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilen 2023/1.Dönem Bekçilik yazılı sınavında adaylara 100 sözel ve sayısal olmak üzere 100 soru sorulacak ve 120 dakika verilecek. Sınavın ardından bekçilik sınavı sonuçları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden yapılabilecek. İşte 2023 bekçilik sınavı sonuç tarihine ilişkin merak edilen detaylar...