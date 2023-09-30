Polis Akademisi Başkanlığı bekçilik sınav sonuç tarihini açıkladı! 2023/1.Dönem Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sınav sonuçları tarihi, 30 Eylül Cumartesi günü düzenlenen 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na katılım sağlayan adayların gündeminde yer alacak. Ankara'da düzenlenecek yazılı sınavın ardından gözler Bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranına çevrilecek. İşte 2023/1.Dönem Bekçilik sınavı sonuç tarihi...
Bekçilik sınav sonuç tarihi, Emniyet Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. 30 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilen 2023/1.Dönem Bekçilik yazılı sınavında adaylara 100 sözel ve sayısal olmak üzere 100 soru sorulacak ve 120 dakika verilecek. Sınavın ardından bekçilik sınavı sonuçları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden yapılabilecek. İşte 2023 bekçilik sınavı sonuç tarihine ilişkin merak edilen detaylar...
BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI 30 EYLÜL'DE YAPILIYOR!
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.
Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.
SINAVDA KAÇ SORU VAR VE NEREDE YAPILIYOR?
Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.
BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre, Bekçilik sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuç bilgilerini https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenebilecek.
Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.