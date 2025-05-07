Bekir Aksoy: Kore'den teklif var

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Havaların ısınmasıyla birlikte kendilerini sokağa attıklarını söyleyen Aksoy, "Havalar biraz daha ısınsın Bodrum’a kaçacağız. Biraz tatile ihtiyacımız var" dedi.

"KENDİSİ 5 YAŞINDA AMA ŞİMDİYE KADAR 6 SERGİ AÇTI"

5 yaşındaki oğlu Asil'in resim tutkusundan bahseden oyuncu, "Kendi 5 yaşında ama şimdiye kadar 6 sergi açtı. Londra, İstanbul sergileri oldu. Şimdi de Kore’den teklif var. Fakat okulundan dolayı birçok yere gidemiyoruz. Asil birçok konuda yetenekli bir çocuk. Biz de sevdiği işi yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.