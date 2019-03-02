Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü değişti. Muammer Çolak 'ın yerine Bekir Yunus Uçar bu göreve getirildi. Son dönemde sıkça tartışılan Milli Piyango İdaresinde Genel Müdür Muammer Çolak görevden alındı. Çolak'ın yerine şans oyunları konusunda verdiği vaazlarla tanınan vaiz Timurtaş Uçar'ın oğlu Bekir Yunus Uçar atandı.

Bekir Yunus Uçar hangi görevlerde bulundu?

Bekir Yunus Uçar daha önce aynı kurumda Genel Müdür Yardımcısı olan Muammer Çolak 2016 yılı şubat ayında genel müdürlük görevine atanmıştı. Çolak'ın yerine Bekir Yunus Uçar getirildi. Uçar daha önce Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevini yürütmüştü .