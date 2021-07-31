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Beklenen açıklama geldi! CTE DUYURDU: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Açık cezaevi mahkumları ve mahkum aileleri tarafından günlerdir gündemden düşürülmeyen "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusunun cevabı belli oldu. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz'da sona ermesi beklenen açık cezaevi izinleriyle ilgili son kararı açıkladı. Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte son tarih

Beklenen açıklama geldi! CTE DUYURDU: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Ceza Tevfik Evleri, uzun süredir gündemden düşmeyen "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusunun yanıtını açıkladı. Mahkum ve mahkum ailelerinin merak ettiği CTE açıklamasına göre Mayıs ayında bitecek olan açık cezaevi izinleri Temmuz ayı sonuna kadar uzatılmıştı. İşte açık cezaevi izinleri son tarihi

CTE AÇIKCEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI!

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2021 tarihinde yayımladığı son duyuruda:

"5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

CTE' son açıklamasına göre açık cezaevi izinlerinin 31 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.

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