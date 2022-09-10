Bel Fıtığı Neden Olur, Nasıl Geçer? Bel Fıtığı Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bel fıtığı neden olur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

İlerleyen safhalarda bel fıtığının tek tedavisi ameliyattır. Ancak bazen fizik tedavi ve bel fıtığına özel masajlarda fıtığın ilerlemesini durdurabilir. Çoğunlukla geçmeyen ağrılarla başlayan bel fıtığının tek belirtisi ağrı değildir. Bu yüzden belde görülen her ağrının fıtık olduğunu düşünmek doğru değildir. Kesin tanının sağlanması için uzman bir doktorla görüşüp mutlaka MR çekimi gerekmektedir. Bel fıtığı başlangıç düzeyindeyse düzenli egzersiz ve belin güçlendirilmesiyle geçebilir. Ağrıca bel için özel olan korselerin de bel fıtığı için tavsiye edildiği görülmektedir. Bu korselerin amacı belin korunmasıdır. Çünkü belin terlemesi sonucunda soğuk alması fıtığı kötüleştirmektedir. Bu içeriğimizde bel fıtığı neden olur, nasıl geçer? Bel ağrısına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte bel fıtığı ile ilgili tüm merak edilenler…

Bel Fıtığı Neden Olur?

Bel fıtığı ciddi bir hastalıktır ve zamanında tedavi edilmezse ilerleyebilir. Bel fıtığı çoğunlukla aniden görülmez. Bel fıtığı neden olur? Diye merak edenler için sıraladık;

Birden aşırı kilo alarak bele fazla yük bindirmek bel fıtığına yol açabilir.

Ani gebelik zamanla bele fazla yük bindireceği için bel fıtığı oluşabilir. Bu yüzden gebelik sürecinde bele fazla yük bindirmeyecek şekilde hareket etmek gerekmektedir.

Dengesiz ve fazla yük taşımak bel fıtığına neden olabilir.

Eğilerek yerden ağırlık almak beli dengesiz bir konuma koyacağında devamlı yapıldığında bel fıtığı oluşabilir. Özellikle bebekler büyüdükçe aniden kaldırmak zaman içinde bele zarar verebilir.

Hareketsiz bel desteksiz fazla oturmak ve ayakta fazla kalmak da bel fıtığına yol açabilir.

Bel Fıtığı Nasıl Geçer?

Bel fıtığının anlaşılması için öncelikle uzman bir doktorun hastalığı teşhis etmesi gerekir. Peki bel fıtığı nasıl geçer? Doktor tarafından verilen özel kremler ve jeller, düzenli bel egzersizi, beli rahatlatacak masajlar, yanlış hareketlerden uzak durmak, ağırlık kaldırmamak, fizik tedavi gibi yöntemlerle bel fıtığının zaman içinde geçmesi mümkündür.

Bel Fıtığına Ne İyi Gelir?

Bel fıtığına ne iyi gelir? Sorusunun kesin bir yanıtı yoktur. Ancak düzenli egzersiz yapmak, doktorun önerilerini dikkate almak, bel için özel masajlar, bel fıtığı korsesi kullanmak ve fizik tedavi gibi yöntemlerle bel fıtığının hafifletilmesi mümkün olabilir.

Bel Fıtığı Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bel fıtığı ağrısı şiddetli ve kolay geçmeyen bir ağrıdır. Peki bel fıtığı ağrısına ne iyi gelir? Genellikle kas gevşetici, kremler ve haplar verilmektedir. Bunun yanında nane yağı, okaliptüs ve at kestanesi kremleri de bel fıtığını rahatlatan evde uygulayabileceğiniz çözümler arasındadır.

Bel Fıtığı Ağrısı Sırta Vurur mu?

Bel fıtığı ağrısı sırta vurur mu? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Tedavi edilmeyen bel fıtığı ağrısı sırtta kronik ağrıya yol açar.

Bel fıtığı Ağrısı Hangi Bacağa Vurur?

Bel fıtığı ağrısı hangi bacağa vurur? Sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Çoğunlukla ağrı sol bacağa vurur.

Bel Fıtığı Ağrısı Evde Nasıl Geçer?

Bel fıtığı ağrısı evde nasıl geçer? Diye merak edenler için egzersiz, masaj ve bitkisel kremlerle diyebiliriz.