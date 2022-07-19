Bel Fıtığı Nedir, Neden Olur ve Ne İyi Gelir? - Bel Fıtığı Belirtileri ve Tedavisi

Bel fıtığı belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Günlük hayatta gerçekleştirdiğimiz her hareketin iskelet yapımız üzerinde farklı etkileri bulunur. Kişiler yaptıkları sporda, çalışma koşullarında ya da bir eşyayı farklı bir yere taşırken ağırlık kaldırmak zorunda kalabilir. Eğer bu ağırlığı kaldırma sırasında yanlış bir hareket yapılır ya da vücudun taşıyabileceğinden daha fazla bir ağırlığı üstlenirse bel bölgesinde sorunlar meydana gelebilir. Bu sorunların başında ise bel fıtığı vardır. Bel fıtığı oturup kalkma ve yürüme gibi temel hareketlerimizi dahi etkileyen bir hastalık olduğu için kişiler dikkatli olmalıdır. İşte, bel fıtığı hakkında bilinmesi gereken her şey.

Bel Fıtığı Nedir?

Lomber disk hernisi omurlarının arasında kıkırdak dokular yer alır. Bu dokular kişilerin günlük hayat içerisindeki hareketleri ile zorlanabilir ya da yıpranabilir. Meydana gelen bu zorlanma ile bu dokuda yırtılma oluşur ve kopar. Bu da sinir köklerinin sıkışmasına yol açar. Bu diskler omurganın doğru bir şekilde hareket etmesini sağlar. Lastik sertliğinde olan dokulardan meydana gelen disk, sinir köklerine yerleşmiş olsa da baskı sonucunda kopabilir. Böylelikle bel fıtığı ortaya çıkar.

Bel Fıtığı Neden Olur?

Bel fıtığına yol açan farklı nedenler bulunabilir. Bunlardan biri kişilerin günlük hayat içinde vücutlarının kaldırabileceğinden daha fazla yük kaldırmaya çalışmasıdır. Ağır taşıma sırasında dokularda yıpranma meydana gelebilir ve diskler sinir köklerine baskı yaparak bel fıtığına neden olur. Bunun yanı sıra genetik nedenler de bel fıtığına sebep olabilir. Son olarak ilerleyen yaş bel fıtığına yol açabilir. Yaş ilerledikçe kemikler ve dokularda dejenerasyon meydana gelir.

Bel Fıtığı Nasıl Geçer?

Bel fıtığı oldukça acılı ve ağrılı bir hastalıktır. Bu yüzden uzman doktorlar tarafından hızlı bir şekilde uygun tedavi yapılmalıdır. Tıbbi tedavinin yanı sıra kişiler evde de uygulayabilecekleri alternatif yollar için bel fıtığına ne iyi gelir? sorusunu sıklıkla sormaktadır. Bunun için sıcak ve soğuk kompres uygulaması en çok tercih edilen doğal yöntemlerden biridir. Aralıklı olarak uygulana bu yöntem ile bel fıtığının ağrısı azaltılabilir.

Bel Fıtığı Belirtileri

Sinir köklerine uygulanan baskı ile ortaya çıkan bir hastalık olan bel fıtığı genel belirtilerini ağrı ile gösterir. İşte bel fıtığının belirtileri:

Ayaklarda ve bacaklarda uyuşma ya da karıncalanma meydana gelir.

Kaslarda güçsüzlük hissedilir.

Kişiler yürüme, oturma ve kalkma gibi temel hareketlerde dahi zorlanma yaşar.

Cinsel anlamda erkeklerde iktidarsızlık meydan gelir.

Yoğun bir bel ağrısı ortaya çıkar.

Bacaklarda yoğun ağrılar hissedilir.

Daha çabuk yorulma sonucunda dinlenme ihtiyacı çıkar.

İdrar tutmada zorlanılır.

Denge kayıpları meydana gelir. Yürürken kişiler düşebilir.

Bel Fıtığı Tedavisi

Bel fıtığı teşhisi de tedavisi de uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. İlk aşamada kişilere medikal tedaviler ve fizik tedavi uygulanır. Eğer uygulanan bu tedavi yöntemlerinden olumlu sonuç alınmazsa cerrahi operasyon uygulanabilir. Burada mikro cerrahi yöntemi ile yapılan ameliyatların yanı sıra lazer tedavisi ile fıtığın küçültülmesi ya da fıtığın çıkartılması için endoskopik yöntem uygulanır.

Bel Fıtığı Egzersizleri

Bel fıtığı tedavisinde egzersizler de önem taşır. Ancak yapılan egzersizler de kişiler oldukça dikkatli davranmalıdır. Uzman fizyoterapistlerin önerdiği egzersizler ile bel fıtığı ağrılarının azalması sağlanır. Bu kapsamda yapılması önerilen egzersizler şunlardır:

Gevşeme pozisyonu

Boyun ve sırt gerdirme

Yan kısmı gerdirme

Omuz egzersizi

Bel egzersizi

Emekleme pozisyonunda egzersiz

Yüz üstü gerdirme egzersizi

Bel Fıtığı Ameliyatı Riskli Mi?

Her cerrahi operasyonda bazı riskler bulunabilir. Bel fıtığı ameliyatında da yara yerinde enfeksiyon, dikişlerde patlama ya da kanama meydana gelir. Bunlar uzun süreli ve kalıcı sorunlar olmadığı için risk oluşturmaz.

Erkeklerde Bel Fıtığı Nasıl Anlaşılır?

Erkeklerde ve kadınlarda bel fıtığı nasıl anlaşılır? Sorusu en sık sorulan sorular arasında yer almaktadır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde bel fıtığı aynı belirtiler ile kendini gösterir. Ağrı ile ortaya çıkan bel fıtığı bacaklara, kalçaya ve ayaklara yayılan bir ağrıdır. Bunlara ek olarak kaslarda güçsüzleşme, hareket kabiliyetinde zorlanma ve idrar tutamama gibi sorunlarla anlaşılır. Erkeklerde ise kadınlardan farklı olarak cinsel iktidarsızlık ortaya çıkabilir.

Bel Fıtığı Ağrısı Nelere Vurur?

Günlük hayatımızda ağırlık kaldırırken ya da yaşın ilerlemesi ile dokularda meydana gelen dejenerasyonlar sinir köklerine baskı yapar. Bu baskı ile birlikte bel fıtığı adı verilen ağrılı hastalık ortaya çıkar. Bel fıtığı ağrısı vücutta farklı bölgelere vurur. Temel olarak bacaklara, kalçalara ve ayak bileklerine vuran ağrının yanı sıra omurgan boyuna ve omuzlara da ağrı sıçrayabilir.

Bel Fıtığı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Bel fıtığı hastalığı için uzman hekime görülmesi gerekmektedir. Kişiler, alternatif tıp yöntemleri ile bel fıtığı ağrısını geçirmeye çalışabilir. Ancak bu doğru bir tercih değildir. Bel fıtığı tüm omuru bağlayan disklerin yer aldığı bölgede bulunduğu için yapılan yanlış bir uygulama hastalığın daha şiddetli boyutlara ulaşmasına sebep olur. Bu da kişilerin hareketlerini daha da kısıtlar hatta kişinin yürüme yeteneğini tamamen kaybetmesine yol açar. Bu yüzden bel ağrısı hissedildiği andan itibaren doktora başvurulmalıdır. Bel fıtığı için gidilmesi gereken bölüm ise ortopedi bölümüdür. Ortopedi doktorları tarafından yapılan tanı ve tedavi ile birlikte tedavi sürecinde ihtiyaç duyulan fizik tedavi için de fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne gidilmelidir. Burada fizyoterapistler tarafından uygulanan egzersizlerle tedaviler gerçekleştirilir.