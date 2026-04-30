Belalı Tanık filmi televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Büyük beğeni toplayan 2017 yapımı Belalı Tanık filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Patrick Hughes'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosununu Tom O'Connor üstleniyor. Belalı Tanık filmi oyuncuları arasında Samuel L. Jackson ve Ryan Reynolds yer alıyor. İşte, Belalı Tanık filmi oyuncuları ve konusu…

BELALI TANIK FİLMİ KONUSU

Dünyanın en iyi korumalarından biri olan Michael Bryce daha öncekilerden çok farklı bir iş alır: Tıpkı kendisi gibi alanının en iyilerinden olan tetikçi, aynı zamanda eski düşmanı Darius Kincaid'i Londra'dan alıp Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na kadar sağ salim götürmesi için görevlendirilmiştir. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.

BELALI TANIK OYUNCULARI

Ryan Reynolds (Michael Bryce)

Samuel L. Jackson (Darius Kincaid)

Salma Hayek (Sonia Kincaid)

Gary Oldman (Vladislav Dukhovich)