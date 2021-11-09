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Avrupa'da değişik ülkelerde yaşamak için çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) sınırına geçmek istemesi Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltti.

Belarus’ta yaz aylarından bu yana AB’ye süren düzensiz göç hareketlerinden en büyüğü Polonya’ya sınırı olan Grodno şehrinde gerçekleşti.

Polonyalı yetkililer, 8 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Polonya'nın Belarus ile Kuznica'daki sınır kapısını kapattığını söyledi.

Sınır Muhafızları Twitter'da "Polonya ile Belarus sınırındaki durum nedeniyle, 09/11, sabah 07.00'den itibaren, Kuznica'daki karayolu sınır kapısındaki sınır trafiği askıya alınacak." ifadeleri kullanıldı.

Polonyalı yetkililer, pazartesi günü binlerce göçmenin Belarus sınırı yakınında toplandığını söyleyerek, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Belarus'a daha fazla yaptırımda bulunması çağrısında bulundu.

LİTVANYA OHAL İLAN EDEBİLİR

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Muller, şu anda sınırın yakınında 3-4 bin göçmen ve Belarus genelinde 10 binden fazla göçmenin Polonya'ya geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Varşova ek asker, sınır muhafızları ve polis görevlendirdiğini söylerken, komşu Litvanya Belarus sınırında olağanüstü hal ilan edebileceğini söyledi.

BELARUS VE POLONYA BİRBİRLERİNİ SUÇLUYOR

Belarus Devlet Sınır Komitesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy, düzensiz göçmenlerin, Polonya’nın kendilerini zorla geri göndermesine karşılık kalabalık bir şekilde organize olduğunu vurgulayarak, “Polonya tarafının mültecilere karşı fiziksel güç ve özel ekipman kullanımını haklı çıkarmaya yönelik provokatif eylemlerini göz ardı etmiyoruz." dedi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Warwrzyk da Polonya-Belarus sınırındaki durumun ağırlaşabileceğine dikkat çekerek, Belarus makamlarının sınırdaki durumu tırmandırmaya çalıştığını savundu.-

SINIRDAKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Öte yandan Belarus-Polonya sınırında yaşananlara ilişkin Belarus Devlet Sınır Komitesi’nden yapılan açıklamada, gerginliğin devam ettiği belirtildi.

Aralarında önemli sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu 2 binden fazla göçmenin Polonya sınırı boyunca bariyerlerin önünde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin kendi ifadeleriyle Belarus’ta yaşamak istemedikleri, rotalarının nihai hedefinin koruması altına girmek istedikleri AB ülkeleri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, göçmenlerin, hayatları tehlikede olduğu gerekçesiyle ülkelerini terk ettiklerini Polonya tarafına bildirmeye çalıştığı ifade edilerek, "Mültecilerin saldırgan eylemleri olmamasına rağmen Polonya güvenlik güçleri, durumu anlamaya çalışmak yerine psikolojik baskı kullanmak için hava araçları kullandı, ayrıca koruma arayan kişilere de göz yaşartıcı gaz kullanıldı.” denildi.Açıklamada ayrıca, mültecilerin daha kararlı eylemlere geçtiği ve Polonya sınır bariyerlerini yıkmaya başladıkları kaydedildi.