ABD Belarus'u kınadı, Polonya'ya destek verdi 0:00 / 0:00

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Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bu hafta sonu Belarus-Polonya sınırından gelen rahatsız edici görüntüler ve haberler konusunda kaygılı olduklarını belirten Price, "ABD, (Alexandr) Lukaşenko rejiminin, savunmasız insanları siyasi olarak istismar etmesini ve zorlamasını ve sınırları boyunca düzensiz göçe duygusuz ve insanlık dışı bir şekilde izin vermesini şiddetle kınıyor." açıklamasında bulundu.

Belarus’u, sınırlarından Avrupa'ya düzensiz göçmen akışlarına izin verme ve insanları buna zorlama kampanyasını derhal durdurmaya çağırdıklarını vurgulayan Price, şunları söyledi:

"Belarus'taki rejim, uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine uymayı reddettiği, Avrupa'nın barış ve güvenliğini baltaladığı, özgürlük içinde yaşamaktan başka bir şey istemeyen insanları baskı altına almaya ve istismar etmeye devam ettiği sürece biz de Lukaşenko’ya baskı yapmaya devam edeceğiz ve hesap verme çağrılarımızdan vazgeçmeyeceğiz."

Price ayrıca "ABD, Belarus tarafından tehdit edilen ve Belarus’un kabul edilemez eylemlerine karşı Polonya ve Avrupa'daki tüm ortaklarımızın yanında olmaya devam edecek." dedi.

BELARUS VE POLONYA ARASINDA DÜZENSİZ GÖÇMEN GERGİNLİĞİ

Avrupa’da değişik ülkelerde yaşamak için çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) sınırına geçmek istemesi, Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltmişti.

Belarus’ta yaz aylarından bu yana AB’de süren düzensiz göç hareketlerinden en büyüğü, bu hafta sonu Polonya’ya sınırı olan Grodno şehrinde gerçekleşmişti.

Sosyal medyada görüntüleri yayılan ve çoğunluğunun Irak kökenli olduğu belirtilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 2 bin düzensiz göçmen, çantalarıyla sabah saatlerinde Bruzgi sınır noktasına doğru ilerlemeye başlamıştı.

Sosyal medyadan organize olduğu ifade edilen göçmenlerin bir kısmı hiçbir müdahaleye maruz kalmadan Belarus sınır noktasını geçmiş, bir kısmı da sınır boylarındaki ormanlık alana doğru ilerlemişti.

Polonya, Belarus’u bu düzensiz göçmen akınına izin vermekle suçlarken, Belarus ise Polonya’yı sınırda göçmenlere orantısız güç kullanarak müdahale etmekle suçluyor.

AB DE BELARUS'U SUÇLADI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Belarus'a "göçmenleri siyasi amaçları için araç olarak kullandığı" suçlamasında bulundu ve AB'nin bunu kabul etmeyeceğini bildirdi.

Michel, Polonya-Belarus sınırında çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu ve bu kişilerin Polonya'ya geçmeye çalıştığına yönelik haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

"Belarus makamlarını uluslararası hukuka uymaya çağırıyorum." diyen Michel, "AB, göçmenlerin siyasi amaçlar uğruna araç olarak kullanılması girişimlerini kabul etmeyecektir. AB'nin sınırlarındaki durumu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Belarus yönetiminin insanları tuzağa düşürdüğünü ve hayatlarını tehlikeye attığını öne sürdü.

Johansson, sosyal medya paylaşımında, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun insanları kandırarak Minsk Havaalanına oradan da Polonya-Belarus sınırına gönderdiğini ifade etti.

Mesajında, Belarus'un göçmenleri sınırda "tuzağa düşürdüğünü" ve bu durumdan çıkar sağladığını yazan Johansson, "Çocuklar dahil olmak üzere insanların dondurucu soğukta tehlikeye atılmasının ana sorumlusu Lukaşenko'dur. Acil önceliğimiz Minsk Havaalanına gelenleri durdurmaktır. Ortak ülkelere yardımımızı artırırken dış sınırlarımızın korunmasını öncelik olarak görmeye devam edeceğim." ifadesine yer verdi.