Litvanya Belarus sınırına çelik duvar örüyor 0:00 / 0:00

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Litvanya bu adımıyla yasa dışı göç akınına karşı çelik duvar inşaatına başlayan ilk Avrupa Birliği üyesi ülke oldu.

Avrupa Birliği, Belarus'u, sığınmacıları birliğe karşı bir baskı yöntemi olarak kullanarak, Polonya, Litvanya ve Letonya'ya girmeye "teşvik etmekle" suçluyor.

Minsk yönetimi bu iddiayı defalarca reddetmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, AB yaptırımları nedeniyle ekonomik zorluk çeken ülkesinin bundan böyle sığınmacıları durdurmayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından harekete geçen üç AB üyesi ülkeden Litvanya geçen hafta sınırlarına çelik duvar inşaatına başladığını açıklamıştı. Şu anda ise neredeyse 3 buçuk metrelik duvarın üzerine yarım metrelik dikenli tel konulma işleminin sürdüğü belirtildi.

Litvanya, Eylül 2022'ye kadar duvarın 500 kilometresini inşa etmek için bütçesinden 152 milyon avro ayırdı.

Ağustos ayına kadar Belarus'tan Litvanya'ya 4 bini aşkın göçmen giriş yapmıştı. Sınır güçleri ise bu ağustostan beri 5 bin 600 sığınmacının ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.

POLONYA'DAN TEPKİ

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wawrzyk, Polonya ve Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlarını savunmaya kararlı olduklarını, Minsk tarafından organize edilen düzensiz göç sorununa karşı çıkmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Polonya, sığınmacılar için "yapay bir rota oluşturmakla" suçladığı Belarus'un, Rusya’nın da desteğiyle Afganistan ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerinden sığınmacıları kendi ülkesine getirdiğini ve bunlar üzerinden AB’yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia ediyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​​​​​​​​

MACARİSTAN SIĞINMACILARIN İSVEÇ'E KADAR GİTMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPACAK

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, sığınmacıların Avusturya'ya, Almanya'ya hatta İsveç'e kadar ulaşabilmesi için koridor açmaya hazır olduğunu açıkladı.

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, ülkesinin, sığınmacıların girişini engellemek için 2015'te sınırlarına tel örgü çektiğini, bu konuda, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya, Slovenya, Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya'nın da Macaristan'ı takip ettiğini ifade etti.

Son dönemde sığınmacı baskısının artışta olduğunu, 1 Ocak'tan ekim ayına kadar 92 bin sığınmacının ülkeye girişinin engellendiğine dikkati çeken Orban, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 21 bin olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar Macaristan'ın kendi ulusal bütçesinden sınır korumasına yaklaşık 600 milyar Macar forinti (yaklaşık 1,6 milyar avro) harcama yaptığına da işaret eden Orban, bunun en azından bir kısmının Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Macaristan'ın sığınmacı konusundaki duruşunu değiştirmeyeceğini de kaydeden Orban, "Macaristan, sığınmacıların Avusturya'ya, Almanya'ya hatta İsveç'e kadar varabilecekleri bir koridor açmaya hazır ama Brüksel'in kendi görüşünü Macaristan'a zorla kabul ettirmeye çalışmasını reddediyor." dedi.