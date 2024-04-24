Belaruslu turist güneşlenirken öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde 76 yaşındaki Belaruslu Boris Raboisgi, sahilde ölü bulundu.
Alanya'daki Kleopatra plajında sahildeki vatandaşlar bir kişinin kumda uzun süredir yüzüstü hareketsiz yatmasından şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hareketsiz halde yatan kişinin 76 yaşındaki Belarus vatandaşı Boris Raboisgi olduğu belirlendi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Raboisgi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Raboisgi'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.