Rusya 2018'de dünya üçüncüsü olarak tarihinin en iyi derecesini elde eden Belçika, 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan Kanada'yı mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Belçika F Grubu'na galibiyetle başladı.

Belçika'nın golünü Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Michy Batshauyi attı. Kanada da ise Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba maça 11'de başladı. Bir başka tanıdık isim ise Beşikaş'ın eski futbolcusu Cyle Larin'di. Larin mücadeleye yedek başladı fakat sonradan oyuna dahil oldu.

BELÇİKA'NIN GOLÜ BATSHUAYI'DEN

Avrupa temsilcisi, 44. dakikada gelişen hızlı atakta golü buldu. Alderweireld'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Batshuayi, ceza sahasında sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

2018 Dünya Kupası'nda da 1 gol atan Batshuayi, Dünya Kupası'nda ikinci kez gol sevinci yaşadı.