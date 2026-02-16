Canlı
        Belçika, ABD Büyükelçisini, bakanlığa çağırdı | Dış Haberler

        Belçika, ABD Büyükelçisini, bakanlığa çağırdı

        Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, 3 Yahudi sünnetçiye (mohel) yönelik soruşturmanın sonlandırılmasını talep eden ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 22:51 Güncelleme: 16.02.2026 - 22:53
        Belçika, ABD Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
        Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, 3 Yahudi sünnetçiye (mohel) yönelik soruşturmanın sonlandırılmasını talep eden ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'ın sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

        Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, White'ın Anvers kentindeki yasa dışı sünnetlerle ilgili devam eden soruşturmanın sonlandırılması talebine ve bu soruşturmanın Yahudi karşıtı olduğu iddiasına tepki gösterdi.

        Belçika'nın Yahudi karşıtı tutum sergilediği yönündeki her türlü iddianın "yanlış, saldırgan ve kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Prevot, White'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

        Prevot, White'ın açıklamalarının da "kabul edilemez" olduğunu belirterek "Belçika'ya akredite bir büyükelçi, kurumlarımıza, seçilmiş temsilcilerimize ve yargı sistemimizin bağımsızlığına saygı duymakla yükümlüdür." ifadesini kullandı.

        White'ın Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'ye "kaba" demesine de tepki gösteren Prevot, "Belçikalı bir bakana yönelik kişisel saldırılar ve yargı meselelerine müdahale, temel diplomatik normları ihlal etmektedir." görüşünü paylaştı.

        Prevot, Belçika yasalarının sıkı sağlık ve güvenlik standartları içinde doktor tarafından yapılan sünnet faaliyetine izin verdiğini kaydederek, ülkesini Yahudi karşıtı olarak nitelemenin "hem yanlış hem de nefretle mücadeleyi baltalayan tehlikeli dezenformasyon" olduğunu belirtti.

        Belçika'nın tüm ortaklarıyla diyaloğa açık olduğu mesajını veren Prevot, "Ancak demokratik kurumlarımıza müdahale ve asılsız suçlamalar, aşılmaması gereken bir sınırı aşmaktadır. Egemenliğe saygı, iki yönlü bir kavramdır." ifadelerini kullandı.

        Belçika'da koalisyon ortağı partinin lideri de White'a tepki gösterdi

        Belçika'da koalisyon ortaklarından sosyalist Flaman Vooruit Partisi Başkanı Conner Rousseau da Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin vatandaşlarını her türlü "keyfilik ve sindirme girişimine karşı koruyan anayasal devlet" olduğunu belirterek, White'a cevaben, "Bizim yasal sürecimize karışmaya hakkı yok. Ülkemize ve hükümetimize yönelik hakaretlerini tolere etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

        Rousseau, Belçika'da mahkemelerin işini yapmasına izin verdiklerini ve ABD Büyükelçisi dahil hiç kimsenin kanunun üstünde olmadığını vurguladı.

        Olay

        Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

        "Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti.

        ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White, bugün soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

        White, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'ye "kaba" diyerek, Yahudi sünnetçilerin görevlerini yerine getirebilmeleri için yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini savunmuştu.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

