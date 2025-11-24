Belçika'da 1 Kasım'dan bu yana 213 drone faaliyeti tespit edildi

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, 1 Kasım'dan bu yana ülke genelinde 213 drone faaliyetinin tespit edildiğini bildirdi.

Flamanca yayın yapan Knack medya kuruluşunun Belçika Ulusal Kriz Merkezi Sözcüsü Yves Stevens'le gerçekleştirdiği röportaja göre dronelar, kritik altyapı, askeri tesisler ve hassasiyet taşımayan bölgelerde tespit edildi.

Stevens, bazılarının yasal drone faaliyeti, bazılarının ise hatalı tespitler olabileceğini belirtti.

Son dönemde kritik alanlarda çoğalan drone faaliyetleri nedeniyle takip hassasiyetinin arttığını kaydeden Stevens, 1 Kasım'dan bu yana ülke genelinde 213 drone faaliyetini tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

BELÇİKA'DA DRONE HAREKETLİLİĞİ

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini dronelar meşgul ediyor.

REKLAM

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı'nın üzerinde 3 Ekim'de drone hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronenun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü'nün üzerinde tespit edildiği belirtilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 drone faaliyetinin belirlendiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 drone gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda 2 kez drone görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.