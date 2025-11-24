Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Belçika'da 1 Kasım'dan bu yana 213 drone faaliyeti tespit edildi | Dış Haberler

        Belçika'da 1 Kasım'dan bu yana 213 drone faaliyeti tespit edildi

        Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini dronelar meşgul ediyor.  Belçika Ulusal Kriz Merkezi, 1 Kasım'dan bu yana ülke genelinde 213 drone faaliyetinin tespit edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:09 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belçika'da drone hareketliliği sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Belçika Ulusal Kriz Merkezi, 1 Kasım'dan bu yana ülke genelinde 213 drone faaliyetinin tespit edildiğini bildirdi.

        Flamanca yayın yapan Knack medya kuruluşunun Belçika Ulusal Kriz Merkezi Sözcüsü Yves Stevens'le gerçekleştirdiği röportaja göre dronelar, kritik altyapı, askeri tesisler ve hassasiyet taşımayan bölgelerde tespit edildi.

        Stevens, bazılarının yasal drone faaliyeti, bazılarının ise hatalı tespitler olabileceğini belirtti.

        Son dönemde kritik alanlarda çoğalan drone faaliyetleri nedeniyle takip hassasiyetinin arttığını kaydeden Stevens, 1 Kasım'dan bu yana ülke genelinde 213 drone faaliyetini tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

        BELÇİKA'DA DRONE HAREKETLİLİĞİ

        Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini dronelar meşgul ediyor.

        REKLAM

        Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı'nın üzerinde 3 Ekim'de drone hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

        25 Ekim'de ise en az 4 dronenun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü'nün üzerinde tespit edildiği belirtilmişti.

        1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 drone faaliyetinin belirlendiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 drone gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda 2 kez drone görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

        Brüksel Havalimanı'nda 4 ve 6 Kasım'da gece saatlerinde dronelar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

        10 Kasım'da ise Doel Nükleer Santrali ve Liege Havalimanı'nın üzerinde drone faaliyetinin tespit edildiği kaydedilmişti.

        Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli droneların gerektiğinde polis veya askeri müdahaleyle etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezinin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık